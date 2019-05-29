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漫步首爾大學路 如夢般的流動戲劇饗宴

2019-05-29 10:40聯合新聞網 聯合數位文創

「尋找金鐘旭」原創音樂劇2006年首演初，高達九成的上座率。這齣作品延續了十三年...
「尋找金鐘旭」原創音樂劇2006年首演初，高達九成的上座率。這齣作品延續了十三年的熱潮，今年八月將首次登台演出。圖/聯合數位文創提供
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韓國原創音樂劇近來風潮擴及亞洲各個國家，許多改編自電視電影的大型音樂劇，如《大長今》、《冬季戀歌》、《擁抱太陽的月亮》等等皆締造佳績。 然而更令人注目的還有由音樂劇賣座，進而被買下版權翻拍電影的原創音樂劇《尋找金鐘旭》，卻打破規則，翻轉改編慣性。

翻轉改編公式 原創音樂劇奇蹟代表作

演出熱銷至今十三年間，除了無數實力演員都成了線上大勢韓流明星，近年更有多齣電視劇爭相置入，如話題性十足的《皇后的品格》與《今生是第一次》。各界不同的認證方式，讓此部作品不受時間推移，在大學路這條流動戲劇饗宴不被取代，反倒長期駐立成為最閃耀的奇蹟作品。

走上韓國首爾大學路，時時川流不息的人潮，不分晝夜都能在這裡看見當地下了課的學生、下了班的上班族，更別說是常年不斷的遊客。首爾的大學路，除了是各式藝文活動最興盛的區域，也是當地人休閒娛樂的重要聚集地。許多人不知道，過去這裡曾是首爾大學的舊址，後來進駐大大小小劇場及製作公司，讓原先青春氣息濃厚的大學路，因為大量藝文展演更加活絡，轉而成為首爾文化發展的區域代名詞，甚至有「亞洲百老匯」之稱。

選擇豐富的戲劇饗宴 將夢境真實上演

如果看電影能刻劃出人們對不同生活的想像，那舞台劇及音樂劇正是將夢境真實上演。就像我們看電影、約KTV唱歌調劑生活一樣平常，韓國人選擇花上幾個小時，將自己放進短暫逃離現實的劇場裡，做一場最真實的夢。每年推出約兩百部大大小小的戲劇作品，從歐美授權音樂劇到韓國原創音樂劇，多元的戲劇節目，讓大學路活像一場流動的戲劇饗宴，供大眾可以自主選擇做不同類別的「夢」。

「尋找金鐘旭」、原創音樂劇2006年首演初，就有高達九成的上座率。在大學路發展的二十一年中，韓國本地與國外觀光客的口碑，也讓這齣作品延續了十三年的熱潮，更是首部巡演日本的韓國音樂劇。

此部奇蹟作品，今年八月起將首度班師信義劇場Legacy Max，讓台灣觀眾不必飛往韓國，也能在台面對面感受奇蹟作品的魅力。詳情購票請上udn售票網

●《尋找金鐘旭》將於二零一九年八月二十九日至九月二十二日在信義劇場Legacy Max（台北新光三越A11 6F）演出，二零一九年五月二十八日中午起於udn售票網全場次啟售(https://pse.is/GW94D)、ibon、博客來，優惠九折起熱售中，客服專線(02)7721-6958#2(周一至周五09:00~18:00)。

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