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哈利擦指甲油、金鍾仁戴超帥頸鍊 和Gucci一起到羅馬考古去

2019-05-29 09:39聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。這場秀也吸引了中西明人到場，包括艾爾頓強（Elton John）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）、李宇春、韓星金鍾仁Kai等都盛裝出席。

哈利之前在Met Gala穿上高跟鞋搭配Gucci服飾和Gucci創意總監Alessandro Michele一起出席的畫面還歷歷在目，這次他在早春秀上又換上一身白色西裝配低胸上衣搭手拿包，手上還擦了指甲油，進場前更在場外放送飛吻給粉絲。而韓星金鍾仁魅力也不遑多讓，以深藍色西裝現身的他還配戴了尖銳帥氣的鉚釘頸鍊，一身混搭可以說是超級搶鏡，這兩大中西偶像輪流引起場外粉絲尖叫，比行頭也比人氣。穿著Gucci秋冬黑白千鳥紋褲裝套裝的品牌大使李宇春，則是展現出帶點率性風的宮廷貴氣感。

Gucci本季再度重申Alessandro Michele追求的「不設限」態度，除了再度選擇許多有紋身甚至紋面的模特兒之外，男裝女穿、女裝男穿依舊貫穿全場，更透過許多服裝上的文字和符碼來傳遞不應為任何個體設下框架的自由精神，像是以「My Body My Choice」來強調每個個體的自主性，也以「Chime for Change希望響鐘」Logo來延續品牌自2013年開始推出並延續至今的全球性平權運動聲浪。整體服裝風格以七○年代流行的輪廓為主，呼應當時女權運動興起的時空背景，而服裝上出現的「1978.05.22」則藏了小祕密—義大利女性有條件的墮胎合法日。

還記得在今年農曆年時GUCCI推出的迪士尼三隻小豬系列商品和2019春夏賣到缺貨的米老鼠午餐盒嗎？這次Alessandro Michele再度使出身為迪士尼粉絲的熱情，把米老鼠用在包款、服裝上，無論是單一圖騰或是滿版的呈現方式，相信一定又要掀起一波搶購潮。

穿著Gucci秋冬黑白千鳥紋褲裝套裝的李宇春，則是展現出帶點率性風的宮廷貴氣感。...
穿著Gucci秋冬黑白千鳥紋褲裝套裝的李宇春，則是展現出帶點率性風的宮廷貴氣感。圖／摘自IG
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Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capi...
Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。(美聯社)
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Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capi...
Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。圖／摘自IG
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整體服裝風格以七○年代流行的輪廓為主，呼應當時女權運動興起的時空背景，而服裝上出...
整體服裝風格以七○年代流行的輪廓為主，呼應當時女權運動興起的時空背景，而服裝上出現的「1978.05.22」則藏了小祕密—義大利女性墮胎合法化的日子。圖／摘自IG
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哈利史泰爾斯(右)出席看秀。圖／摘自IG
哈利史泰爾斯(右)出席看秀。圖／摘自IG
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GUCCI把米老鼠用在包款、服裝上，無論是單一圖騰或是滿版的呈現方式，相信一定又...
GUCCI把米老鼠用在包款、服裝上，無論是單一圖騰或是滿版的呈現方式，相信一定又要掀起一波搶購潮。(美聯社)
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哈利之在早春秀上又換上一身白色西裝配低胸上衣搭手拿包，手上還擦了指甲油，進場前更...
哈利之在早春秀上又換上一身白色西裝配低胸上衣搭手拿包，手上還擦了指甲油，進場前更在場外放送飛吻給粉絲。圖／摘自twitter
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Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capi...
Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。(美聯社)
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韓星金鍾仁以深藍色西裝現身的他還配戴了尖銳帥氣的鉚釘頸鍊，一身混搭可以說是超級搶...
韓星金鍾仁以深藍色西裝現身的他還配戴了尖銳帥氣的鉚釘頸鍊，一身混搭可以說是超級搶鏡。圖／摘自微博
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Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capi...
Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。(美聯社)
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哈利史泰爾斯擦了指甲油。圖／摘自twitter
哈利史泰爾斯擦了指甲油。圖／摘自twitter
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Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capi...
Gucci在羅馬舉辦2020早春時裝秀，特別挑選知名的卡比托利歐博物館（Capitoline Museums）作為秀場，讓賓客們在黑暗的光線中拿著手電筒隨意探照模特兒展演的服裝細節，營造一種考古的有趣氣氛。(美聯社)
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Gucci義大利西裝
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