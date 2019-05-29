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梅花表慶百年 新品預購好禮成雙 隱藏版限量表登場

2019-05-29 09:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年適逢瑞士梅花表（TITONI）創立滿一世紀，50年代就進入亞洲的梅花表更是瑞士僅存少數非集團的家族獨立品牌。為歡慶百週年，梅花表不但推出搭載研發多年的首顆自製機芯的LINE1919系列，同時也推出代表誕生年份的全球限量頂級Master Series 1919紀念表款，使梅花表迷可以珍藏品牌的歷史軌跡及百年紀念的里程碑。即日起至7月底止，凡消費者預購付款全新上市LINE1919系列腕表即贈鋼琴烤漆自動機械表上鍊收藏盒一個及飛利浦電動刮鬍刀一支 。

梅花表百年來的第一枚自製機芯 T10，以簡化機芯結構的方式，使用 3/4 夾板收納所有零件，並採用一般僅用於頂級腕表的自動盤陶瓷滾珠，以提高機芯效能，擁有大約3天的動力儲存，是梅花表款中最長的 。搭載T10機芯的LINE1919系列設計簡約，表盤採太陽拉絲紋，共有紋理銀、炭黑、海軍藍三色可供選擇，日期顯示窗比以往加大約10%，也是梅花表首次使用「箱型」藍寶石表鏡。此次紀念款LINE1919系列均附專屬木質紀念盒，七月底前凡消費者預購付款全新上市LINE1919系列即贈送鋼琴烤漆自動機械表上鍊收藏盒一個，貨到再贈飛利浦電動刮鬍刀一支，並提供專屬尊榮 LINE1919售後服務，原廠保固二年，上網註冊再加贈一年，限量100只。

而為慶祝百週年，梅花表也特地針對旗艦的Master Series大師系列推出限量的大師系列百年紀念款S-1919R，型號中的1919代表TITONI誕生年分。紀念款採銀白色日輝紋表盤，在9時位置鑲有百周年標誌，透明表底蓋可見綠色自動盤與填金的百周年標誌，定價56,600元。

LINE1919系列海軍藍鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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LINE1919系列銀白皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
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百年限量大師系列有綠色自動盤與填金的百周年標誌。圖／梅花表提供
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LINE1919系列炭灰鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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LINE1919系列銀白表盤鍊帶款，59,800元。圖／梅花表提供
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50年代初期梅花表便在亞洲市場立足。圖／梅花表提供
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Master Series百年紀念款，56,600元。圖／梅花表提供
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LINE1919系列炭灰皮帶款，58,200元。圖／梅花表提供
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梅花表自製機芯T10採用32顆寶石並使用自動盤陶瓷滾珠，使機芯使用壽命更長。圖／...
梅花表自製機芯T10採用32顆寶石並使用自動盤陶瓷滾珠，使機芯使用壽命更長。圖／梅花表提供
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梅花LINE瑞士
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