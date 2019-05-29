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研究證實：亞洲人的臉比西方人大40%　瘦出V型臉得靠拉提、排水與擊脂

2019-05-29 00:18聯合報 記者劉小川╱即時報導

不少亞洲女人，總會羨慕西方女人的臉比較小，甚至亞洲人的臉容易水腫，如今有研究證實，亞洲人的臉，確實比西方人的臉大40%，要怎麼瘦小臉呢？植萃專家克蘭詩CLARINS表示，拉提、排水與擊脂，就能讓亞洲女人展現出「V型臉」。

根據克蘭詩的調查指出，分析亞洲女性與西方女性的臉型，發現亞洲人的臉大出40%，臉頰脂肪多了14%，下巴脂肪更是多出34.9%，而造成臉大，有下列三種原因：

一、過多脂肪組織：囤積過多的臉部脂肪，其實比起身體脂肪，臉部脂肪更難消除，也就會變成「大臉」。

二、太多水分滯留：亞洲女性的水腫問題較為嚴重，特別是前一晚喝太多水，隔天早上就會水腫，自然臉部肌膚變大。

三、臉部支撐網絡弱化：因為年齡增長，膠原蛋白的彈力網也會失去彈性，長時間因為紫外線、外在環境的影響，也會漸漸流失掉膠原蛋白，使得臉看起來鬆垮。

為了讓亞洲人的臉型，也能瘦出V型臉，克蘭詩將原本熱銷的V型小臉精華，全新升級，推出 「V型抗引力逆轉精萃」，多添加了冰草萃取物，無論妳的臉是嬰兒肥、水腫肥、肉多多肥都能逆轉小V臉。

冰草是一種強力植物，有著150條地下莖，每天生長2.5公分，可以緊緊抓住土地吸收養分，因此克蘭詩萃取出冰草，能夠修護肌膚。

而要秀出V型臉，得靠拉提、排水與擊脂，克蘭詩V型抗引力逆轉精萃就能提供上述三種功能，透過冰草、燕麥醣展現拉提效果，搭配V型臉按摩手法，可以對抗水腫，重現出V型臉。

克蘭詩 NEW. V 型抗引力逆轉精萃50ml／2,900元。圖／克蘭詩提供
克蘭詩 NEW. V 型抗引力逆轉精萃50ml／2,900元。圖／克蘭詩提供
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克蘭詩國際傳播總監Marie Helene Lair出席活動，傳達 V 型抗引力...
克蘭詩國際傳播總監Marie Helene Lair出席活動，傳達 V 型抗引力逆轉精萃保養概念。圖／克蘭詩提供
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研究證實，亞洲人的臉，比西方人的臉大40%。圖／摘自pakutaso
研究證實，亞洲人的臉，比西方人的臉大40%。圖／摘自pakutaso
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