國產唯一！奇美家電連續11年獲「信譽品牌」金獎

2019-05-28 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



品牌想要經營長遠，讓消費者有「信賴感」是最基本要素！台灣國產品牌奇美家電今年連續11年蟬聯「讀者文摘」台灣消費者票選「信譽品牌」金獎，憑藉著一直以來對品質與服務的堅持，不斷開發以提升國人幸福為使命的智慧家電，並以安全、節能為主要訴求，深入了解消費者對家電商品的使用需求，持續精進產品技術與科技，在「可靠可信程度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」及「社會責任」等6大核心指標都深受消費者的信賴與喜愛，也因此再度獲得消費者最值得信賴品牌的殊榮。

CHIMEI奇美家電總經理余泯樂表示：「奇美家電能夠連續11年獲獎，必須由衷的感謝消費者的肯定。奇美家電近年不停研究多項兼具智慧科技及節能技術的頂尖產品，希望帶給消費者舒適又便利的生活，在未來的日子裡，奇美家電也將繼續提供消費者高品質的產品及全方位的服務。」

奇美家電在多媒體液晶顯示器品項的市占率已穩坐國產第一，但仍不斷精進技術能力，最新發表的R3系列更是國產第一家獲得Google官方授權搭載Android 8.0影音平台的品牌，積極搶攻智慧串流影音用戶，也內建Google Play軟體市集與Chromecast功能，足以顯示奇美家電的企圖心跟國際化能力。同時，奇美家電亦朝全家電品牌持續耕耘中，不論是空調產品、洗衣機、電冰箱、各式廚電、小家電都在消費市場上獲得眾多好評。未來，奇美家電也會持續開發符合消費者需求的高品質家電產品。