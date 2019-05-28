即將迎來婚禮旺季 婚紗業看好同婚市場

2019-05-28 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



立法院日前三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），並正式在5月24日施行，使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，備受國際注目。而這個法案通過後，影響層面可以說是非常廣，最顯著的首推婚紗相關產業。以施行的時間點來看，也正好即將迎來六月婚禮旺季，對同婚合法化後所擴大的市場需求，婚紗業者普遍相當看好。

擁有一站式服務「Wedding Salon」的晶華酒店麗晶精品表示，觀察同性新人的需求，比起傳統婚禮更加活潑、輕鬆，大多偏好派對形式的中、小型規格婚宴，相對傳統婚禮邀請的顧客70%都是父母方的朋友，則以新人的朋友居多，所以新人對婚宴的安排想法能夠有更大的自由度，整體風格更加年輕化，甚至是定情物也更多元。如果對婚禮準備流程不太熟悉，麗晶精品旗下婚宴、購物管家也都能從旁協助規劃和採買婚禮所需品，如婚紗、寢具、十二禮、喜餅等等。針對不同規模和形式的婚禮，晶華酒店也都能提供客製化選擇。

在服裝的選擇上，蘇菲雅婚紗Sophia Ritz則表示，以往同性新人在造型的選擇上比較低調，以西裝為主，或因應流行選擇近幾年很紅的褲子配蓬裙的組合。但專法通過後在心情上的影響預計也會反應在穿搭上，這兩周以來同性新人的詢問電話也有比往常高出約一成左右。考量到市場需求，蘇菲雅旗下手工訂製禮服之後也會提供更多元大膽的設計。此外，品牌目前也陸續與同性新人討論婚紗照分享事宜，讓以往低調的同性新人能更有自信、願意分享結婚的喜悅給更多消費者。而林莉婚紗LinLi Boutique也透露，在同婚專法通過後的確接到多對同性新人預約電話，甚至還有從美國遠道飛來的客人。