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即將迎來婚禮旺季 婚紗業看好同婚市場

2019-05-28 21:31聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

立法院日前三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），並正式在5月24日施行，使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，備受國際注目。而這個法案通過後，影響層面可以說是非常廣，最顯著的首推婚紗相關產業。以施行的時間點來看，也正好即將迎來六月婚禮旺季，對同婚合法化後所擴大的市場需求，婚紗業者普遍相當看好。

擁有一站式服務「Wedding Salon」的晶華酒店麗晶精品表示，觀察同性新人的需求，比起傳統婚禮更加活潑、輕鬆，大多偏好派對形式的中、小型規格婚宴，相對傳統婚禮邀請的顧客70%都是父母方的朋友，則以新人的朋友居多，所以新人對婚宴的安排想法能夠有更大的自由度，整體風格更加年輕化，甚至是定情物也更多元。如果對婚禮準備流程不太熟悉，麗晶精品旗下婚宴、購物管家也都能從旁協助規劃和採買婚禮所需品，如婚紗、寢具、十二禮、喜餅等等。針對不同規模和形式的婚禮，晶華酒店也都能提供客製化選擇。

在服裝的選擇上，蘇菲雅婚紗Sophia Ritz則表示，以往同性新人在造型的選擇上比較低調，以西裝為主，或因應流行選擇近幾年很紅的褲子配蓬裙的組合。但專法通過後在心情上的影響預計也會反應在穿搭上，這兩周以來同性新人的詢問電話也有比往常高出約一成左右。考量到市場需求，蘇菲雅旗下手工訂製禮服之後也會提供更多元大膽的設計。此外，品牌目前也陸續與同性新人討論婚紗照分享事宜，讓以往低調的同性新人能更有自信、願意分享結婚的喜悅給更多消費者。而林莉婚紗LinLi Boutique也透露，在同婚專法通過後的確接到多對同性新人預約電話，甚至還有從美國遠道飛來的客人。

由於同婚議題在台灣討論聲浪一直相當熱烈，接受度也相對其他亞洲國家來說高了許多，多數業者透露，其實在專法通過之前就都有承辦相關婚禮的經驗，也並不會特別區分異性、同性來規劃任何不同的特殊方案，主要都還是秉持著祝福每對新人的想法。不過從形式和細節需求上看來，這塊市場還是與傳統模式有著顯著的差異。在接下來市場增大的情況下，如何在細節需求差異中抓住同性新人的心，勢必是婚禮產業要好好思考的重點。

蘇菲雅婚紗考量到市場需求，旗下手工訂製禮服之後也會提供更多元大膽的設計。圖／So...
蘇菲雅婚紗考量到市場需求，旗下手工訂製禮服之後也會提供更多元大膽的設計。圖／Sophia Ritz提供
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主打Wedding Salon的麗晶精品，旗下婚宴、購物管家能從旁協助規劃和採買...
主打Wedding Salon的麗晶精品，旗下婚宴、購物管家能從旁協助規劃和採買婚禮所需用品。圖為麗晶精品B1 Wedding Salon VIP尊榮貴賓室。圖／麗晶精品提供
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林莉婚紗LinLi Boutique透露，在同婚專法通過後的確接到多對同性新人預...
林莉婚紗LinLi Boutique透露，在同婚專法通過後的確接到多對同性新人預約電話，甚至還有從美國遠道飛來的客人。圖／Linli Boutique提供
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