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宋慧喬凍齡神器「潤燥精華EX」新升級　5種香氣讓妳邊保養、邊療癒壓力

2019-05-28 20:28聯合報 記者劉小川╱即時報導

許多韓國女星的好皮膚，都讓台灣女孩超羨慕，連到韓國玩，走在路上的韓妞們，不少也都有白皙透亮的好膚質，而他們都愛用「國民精華」就是Sulwhasoo雪花秀的潤燥精華EX，連代言人宋慧喬都透露，沒當代言人前，就是潤燥精華EX的愛用者，今年6月，升級版的潤燥精華EX限量版登場，一口氣推出5種香氣，讓使用精華時，更能從香味中療癒。

韓國頂級保養Sulwhasoo雪花秀的潤燥精華EX，從1997年推出後，就成為品牌旗下最夯的明星商品，以韓方藥草為基礎，打造而成的全能養膚抗老精華，是韓妞化妝台上，「空瓶率」最高的商品，更是超多韓星的最愛。

宋慧喬更是愛用者，從臉到頸部全都使用，連最能洩漏女人年齡的頸紋，都看不出來。

全新的潤燥精華EX限量版6月1日登台，不只讓妳的皮膚水嫩透感，更能內外兼具，全方位抗老，喚醒肌膚的青春轉機，不論是哪個年紀，都擁有嫩、透、彈、亮的好膚質。

調理身體要看節氣，當然皮膚也需要，選擇對的節氣挑選對的保養品，不只讓肌膚更呈現完美狀態，長期調理，也能有好氣色。

炎炎夏日中，皮膚最容易呈現曬後的油水失衡、痘痘、粉刺等各種狀況，潤燥精華EX搭配五種滋陰平衡中藥精萃，幫妳調理臉部肌膚。

潤燥精華EX內含有「芍藥」，使肌膚感受嫩感，「百合」讓肌膚透出自然的光澤度，「玉竹」打造澎潤好膚質，穩定肌膚狀況等，潤燥精華EX的五大精萃，讓肌膚的危機就是轉機，不擔心因時間老化的各種肌膚問題。

潤燥精華EX限量版添加香氣，內外調理，除本身精華的外用功效之外，香氣對人體來說，達到放鬆跟喚醒沈睡肌膚。

「微曦之光（檀木）、梅雪之綻（梅花）、潤燥之香（滋陰平衡極萃）、活力之泉（高麗紅梅／杏桃）、靜心之蘊（人蔘籽）」等五種氣味，使用時按壓三下至掌心，塗抹前在掌心中嗅吸6秒，感受舒心香氣，再搭配著臉部穴位的按摩手法，不只讓肌膚得到改善效果，讓心情也可以透過香氣隨之平靜。

宋慧喬保養的秘密武器，就是雪花秀潤燥精華EX。圖／雪花秀提供
宋慧喬保養的秘密武器，就是雪花秀潤燥精華EX。圖／雪花秀提供
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雪花秀潤燥精華EX限量版－潤燥之香（由左至右）、梅雪之綻、微曦之光、靜心之蘊、活...
雪花秀潤燥精華EX限量版－潤燥之香（由左至右）、梅雪之綻、微曦之光、靜心之蘊、活力之源 90ml／3,680元。圖／雪花秀提供
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Sulwhasoo雪花秀代言人，國民女神宋慧喬靠潤燥精華EX ，呈現清透完美膚質...
Sulwhasoo雪花秀代言人，國民女神宋慧喬靠潤燥精華EX ，呈現清透完美膚質。圖／雪花秀提供
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雪花秀潤燥精華EX限量版，共有5種氣味，90ml／3,680元。圖／雪花秀提供
雪花秀潤燥精華EX限量版，共有5種氣味，90ml／3,680元。圖／雪花秀提供
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除了嗅吸各個喜歡的氣味外，搭配著臉部的穴位按摩，讓肌膚保養更升級。圖／雪花秀提供
除了嗅吸各個喜歡的氣味外，搭配著臉部的穴位按摩，讓肌膚保養更升級。圖／雪花秀提供
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韓國抗老轉機
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