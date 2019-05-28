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台灣做人工生殖超厲害 海外民眾募名來求子

2019-05-28 20:27聯合報 記者王昭月╱即時報導

台灣人工生殖技術高超，吸引不少海外不孕患者跨海求醫，其中大陸開放二胎政策後，來台灣尋求「生」機的患者增多，成為生殖醫學界推動國際醫療的新藍海。

台灣治療「不孕症」的成功經驗聲名遠播，不只大型醫學中心發展蓬勃，基層生殖醫學診所更是技術獨到，日本、大陸等地屢有不孕患者抱著希望而來，一舉得子滿意而歸。

高雄好韻診所今年初收治1名從日本來求治的林小姐，她現年45歲，在日本做3、4次試管嬰兒療程均失敗，2年前從網路查到台灣生殖醫術精良，今年初到高雄求診，因工作緣故，她先取卵凍卵，2個月後先生再來取精、凍精，接著她服藥調理子宮內膜，醫院再解凍精、卵子進行受精處理，如今已懷孕兩個半月，她丈夫雀躍不已。

好韻診所院長郭鴻章說，很多人都以為日本醫療比台灣先進，事實上台灣並不差，像另名46歲的日本婦人也在台灣成功受孕，下個月待產。

「每個不孕患者的背後都是故事」專攻不孕症的高雄長庚醫院副院長藍國忠說，近年從大陸來患者增多，一名37歲的廣州婦人來高雄長庚治療，結果在排卵療程最後關頭，半夜竟錯將破卵針當成排卵針打，隔天一早嚇得哭哭啼啼，醫療團隊為此馬上調度人力及開刀房，當晚幫她「搶救」卵子，最後製成唯一顆胚胎，所幸懷孕成功。

藍國忠說，婦人卵巢功能差，取不到幾顆卵，千里迢迢來台灣一趟，偏偏又打錯針，還好搶救得宜，讓她順利懷胎產子，這個婦人為此每年都帶著得來不易的兒子來醫院看他，還告訴兒子，「如果沒這個叔叔，就沒有你」。另名舊金山華僑順利生女後，也常回來醫院掛他的診，只為了送上一個蛋糕向醫護人員致謝。

近年海外愈來愈多不孕症患者來台灣尋求「子」望，擦亮國內人工生殖醫學的招牌，郭鴻璋認為，台灣醫療法規如果能再適度鬆綁，並輔導基層生殖中心，在國際醫療市場將更具競爭力。

台灣生殖醫學技術聲名遠播，吸引大陸等多國不孕患者前來求治，高雄長庚婦產部醫療團隊...
台灣生殖醫學技術聲名遠播，吸引大陸等多國不孕患者前來求治，高雄長庚婦產部醫療團隊就曾為一名打錯針的廣州婦女， 搶救下卵子製造唯一顆胚胎，順利產子，圖右為高雄長庚醫院副院長藍國忠。圖／藍國忠提供
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患者不孕症懷孕
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