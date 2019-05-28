獎不停！兩月連獲國際賽事八面獎牌 葉璨綿好會妝

2019-05-28 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



今年4月剛在馬尼拉國際美容美髮大賽奪下五項大獎的亞珈彩妝造型技術總監葉璨綿，日前參加第31屆韓國首爾I.B.H.U奧林匹克大賽，擊敗亞洲各國參賽選手，奪下結婚化妝、藝術面具、創意美髮三項金牌。

第31屆I.B.H.U奧林匹克大賽，日前在韓國首爾舉行，共有來自韓國、中國、台灣、新加坡、菲律賓、香港、印度尼西亞、馬來西亞、越南等亞洲各國近千位選手齊聚較勁，比賽項目包括美容、美髮、美體等專業領域，其中來自台灣的選手有23位。

華夏科技大學拿下晚宴紙圖及夢幻化妝兩面金牌，葉璨綿則拿下結婚化妝、藝術面具、創意美髮三個項目金牌，為台灣選手中成績最優異的。

葉璨綿表示，為了突顯新娘化妝的精緻度，她以女星奧黛麗赫本為發想，親自畫白紗草圖，交給設計師手工訂製緍紗，加長拖尾頭紗，並搭配進口乾燥花，呈現經典高雅幸福洋溢待嫁女兒心。

藝術面具則是以威尼斯知名的面具嘉年華節慶作為創意來源，volto面具以面容全白為底，僅在眼部做了裝飾，大膽地用紅綠對比色增添視覺效果，全白的面容走在威尼斯的街頭，有著極度的神秘與詭譎之感；創意美髮的主題則是華麗高貴又神秘的貴族，以玫瑰花朵、水波紋做發想，搭上手做肩飾，加強整體性。

葉璨綿現任亞珈彩妝造型技術總監，從事美容美髮已11年，從2012年開始參與國內大小賽事；去年嘗試突破，希望透過比賽讓世界看到台灣，於是拜師環球科技大學教授蘇添榮，挑戰國際比賽，今年先是4月在第35屆馬尼拉國際美容美髮大賽，拿下創意芭比、創意面具雙料冠亞軍，也是全場總冠軍，一人囊括五項大獎。

接著今年5月在韓國首爾的第31屆I.B.H.U奧林匹克大賽再拿三面金牌，兩個月內連奪八大獎，葉璨綿坦言，賽前準備十分辛苦，除了認真的練習準備，要將這三項作品運到韓國比賽也是一大考驗，但她想要四處征戰的用意，就是想透過比賽，和國際美容產業接軌，學習國外技術，尤其這次在首爾比賽，看到韓國及泰國選手的用色與美感，收穫良多。