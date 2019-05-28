500元有找! 好市多星巴克咖啡豆促銷 網友：線上買更便宜

2019-05-28 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



美式大賣場好市多(Costco)每每推出促銷商品，都是消費者搶著囤貨的好時機。有網友在「好市多商品經驗老實說」社團分享，即日起到6月2日，兩款星巴克咖啡豆每包現折150元，引起網友討論。還有更精打細算的民眾發現，透過好市多線上購物下單，消費滿3000現折200，不但同樣享有折扣，而且每包比現場便宜3元又免運費。

愛喝咖啡的民眾，每天一杯咖啡雖然不算大開銷，但累積下來也是一筆金額，因此，不少咖啡控選擇買豆子自己磨自己泡，來節省費用。好市多即日起至6月2日，推出星巴克咖啡豆1.13公斤原價649元現折150元，兩款早餐綜合咖啡豆(中度烘培)、黃金烘培綜合咖啡豆(淺烘培)500元有找，優惠一出就吸引不少民眾搶購。也有民眾熱心分享好市多線上購物折扣碼，消費滿3000元並在優惠券欄位輸入「miniwhs」，即可再折200元，就不用特地去現場掃貨了。