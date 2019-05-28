吃得到新鮮芒果餡! 全聯「夏日芒果派對」8款甜點百元有找

2019-05-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全聯We Sweet又端出季節甜點，這次將台南玉井愛文芒果變身8款新品，5/31至6/27全省門市限時販售，每款售價百元有找，是芒果控嘗鮮的好時機。全聯表示，愛文芒果果肉大又多汁，不論是香氣或甜度都有一定水準，作為甜點入餡不僅有層次感，更增添果肉的食感，預計可創下超過4000萬元的業績。

「We Sweet夏日芒果派對」今年特別強調「愛文芒果」的意象，要讓消費者吃得到芒果果肉，特別在外包裝採用紅色和黃色系的芒果元素，展現明亮、熱情的氛圍。8款新品中「仲夏芒果起士燒」嚴選愛文芒果加上進口乳酪的內餡，口感香濃滑順；人氣「芒果奶凍捲」以黃金比例製成Q軟的芒果奶凍，搭配頂級香緹鮮奶油與日式戚風蛋糕捲；「芒果冰鑽杯」搭配愛文芒果與巧克力布朗尼，再加入芒果醬及酥脆杏仁點綴。