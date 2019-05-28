吃得到新鮮芒果餡! 全聯「夏日芒果派對」8款甜點百元有找
全聯We Sweet又端出季節甜點，這次將台南玉井愛文芒果變身8款新品，5/31至6/27全省門市限時販售，每款售價百元有找，是芒果控嘗鮮的好時機。全聯表示，愛文芒果果肉大又多汁，不論是香氣或甜度都有一定水準，作為甜點入餡不僅有層次感，更增添果肉的食感，預計可創下超過4000萬元的業績。
「We Sweet夏日芒果派對」今年特別強調「愛文芒果」的意象，要讓消費者吃得到芒果果肉，特別在外包裝採用紅色和黃色系的芒果元素，展現明亮、熱情的氛圍。8款新品中「仲夏芒果起士燒」嚴選愛文芒果加上進口乳酪的內餡，口感香濃滑順；人氣「芒果奶凍捲」以黃金比例製成Q軟的芒果奶凍，搭配頂級香緹鮮奶油與日式戚風蛋糕捲；「芒果冰鑽杯」搭配愛文芒果與巧克力布朗尼，再加入芒果醬及酥脆杏仁點綴。
去年熱賣款也重新升級，冰心捲蛋糕「芒果乳酪慕斯」將比利時頂級芒果餡搭配與乳酪慕斯結合；「盛夏芒果千層」內餡則有超人氣芒果奶凍，是芒果控們不能錯過的經典商品。另外，「酷夏芒果乳酪」、「芒果歐姆蕾」 兩款將於6/7上市，酷夏芒果乳酪在輕乳酪蛋糕中夾入台灣芒果、芒果歐姆蕾以綿密的香草戚風蛋糕，包覆清爽的優格慕斯及酸甜芒果果餡，兩者兼具美味與新意。
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