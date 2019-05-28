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日本「三星級餐廳」 米其林指南愛知．岐阜．三重特別版出爐

2019-05-28 17:58聯合報 記者陳睿中╱即時報導

米其林於日前新公佈《米其林指南愛知．岐阜．三重2019特別版》，乃是針對東海3縣首次推出的米其林指南，其中包括右江田、ひじかた、こま田等3間店家，成功奪下三星的最高評價，另有14間二星、51間一星，共計有68間餐廳摘星，另外如炭燒Una富士、東洋軒本店等102間店家，則是獲得了必比登推介。

所謂的「東海地方」是指日本本州中部臨太平洋側的縣市。本次《米其林指南愛知．岐阜．三重2019特別版》，即是針對東海3個縣市所推出的特別版，也是米其林指南在日本所介紹的第20～22個區域。

成功拿下三星的3間店家，2間位於愛知，1間位於三重。「右江田」與位在三重的「こま田」，均是藉由精湛手法將時令食材發揮到淋漓盡致的壽司店，而「ひじかた」則是同時結合創意與傳統的日式料理店。隨著三星級餐廳立足，也強化了名古屋的美食地位。

二星部份，愛知有9間，岐阜3間，三重則有2間。包括有懷石八泉、天風良 新留、八勝館，以及La Vagabonde、Reminiscence、小菜中華hiro等餐廳均上榜，料理囊括日式料理、壽司、天婦羅、中華料理、法式料理等不同面相。至於一星則以愛知的34間最多，岐阜與三重各有9間、8間，包括有壺中天、平和壽司、Cucina等餐廳。其中愛知縣店名為「一星」的中華料理店，確實也順利摘下一星。

除了星級料理，《米其林指南愛知．岐阜．三重2019特別版》也刊登有102間必比登推介餐廳，供應有日幣5,000元以下、物有所值的美食，並有366間獲得米其林餐盤肯定的店家。包括山本屋總店、炭燒Una富士、熱田蓬萊軒等提供鰻魚三吃、味噌豬排、烏龍麵等在地感強烈的「名古屋飯」的店家也都入選指南，顯示出當地的美食特色。

獲得米其林三星最高榮耀的ひじかた，提供有兼具創意與傳統的日式料理。圖／取自𡈽方粉...
獲得米其林三星最高榮耀的ひじかた，提供有兼具創意與傳統的日式料理。圖／取自𡈽方粉絲頁
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位於名古屋的八勝館，獲得二星的肯定。圖／取自八勝館官網
位於名古屋的八勝館，獲得二星的肯定。圖／取自八勝館官網
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料亭洲さき供應有飛驒牛的精緻料理，摘下二星。圖／取自洲さき官網
料亭洲さき供應有飛驒牛的精緻料理，摘下二星。圖／取自洲さき官網
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