博客來「曬書節」全面1折起 特價書70元有找
博客來即日起至7月28日舉辦「2019曬書節」，集結生活休閒、商業理財、旅遊飲食、童書繪本、語言學習、專業考試用書等20大類別，囊括繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等超過10萬種書籍全面1折起，另有3本199～699元特價書區，平均單冊特價最低不到70元，旅遊類電子書更下殺9元起。
根據博客來統計，「曬書節」最受歡迎的書籍類型依序為料理食譜、童書、工具用書，其中食譜書通常全彩印刷、製作精美，甚至買書還送可愛模具，CP值超高，因此每年展期都成為搶購焦點；工具書通常價格較高，市面上也不常有促銷優惠，讀者多半利用書展期間搶購。
今年博客來曬書節有超過3,000種童書參展，集結小魯文化、三采、維京、風車等超過20家知名童書出版社，共有超過500種幼兒教具、遊戲書及1,000種繪本。5月28日至6月17日還有「外文童書園遊會」，推出超過千種經典外文童書優惠，像是《冰雪奇緣立體書》原價1,600元、25折特價399元即可入手，限量200套；《我們要去捉狗熊》繪本套書原價3,845元、23折特價899元。
博客來曬書節除了精選69元、99元、149元、199元、249元、299元等不同價格帶的書種之外，更提供組合選購任選3本199元、399元、699元等多元選擇方式，在5折、66折、7折、75折價格帶的書種不乏定價500元以上的高單價書單，像是目前正迎來最後一季大結局的《冰與火之歌》全系列套書共13冊定價4,490元、75折特價3,368元；《東京自由行全攻略》定價640元、5折特價320元。
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