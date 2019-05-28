博客來「曬書節」全面1折起 特價書70元有找

2019-05-28 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



博客來即日起至7月28日舉辦「2019曬書節」，集結生活休閒、商業理財、旅遊飲食、童書繪本、語言學習、專業考試用書等20大類別，囊括繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等超過10萬種書籍全面1折起，另有3本199～699元特價書區，平均單冊特價最低不到70元，旅遊類電子書更下殺9元起。

根據博客來統計，「曬書節」最受歡迎的書籍類型依序為料理食譜、童書、工具用書，其中食譜書通常全彩印刷、製作精美，甚至買書還送可愛模具，CP值超高，因此每年展期都成為搶購焦點；工具書通常價格較高，市面上也不常有促銷優惠，讀者多半利用書展期間搶購。

今年博客來曬書節有超過3,000種童書參展，集結小魯文化、三采、維京、風車等超過20家知名童書出版社，共有超過500種幼兒教具、遊戲書及1,000種繪本。5月28日至6月17日還有「外文童書園遊會」，推出超過千種經典外文童書優惠，像是《冰雪奇緣立體書》原價1,600元、25折特價399元即可入手，限量200套；《我們要去捉狗熊》繪本套書原價3,845元、23折特價899元。