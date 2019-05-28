巴黎X紐約輕奢華美妝 LAURA MERCIER再度回歸

2019-05-28 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



同時融合「法式巴黎經典優雅」與「美式紐約簡約率性」風格的輕奢華時尚美妝LAURA MERCIER（蘿拉蜜思）再度回歸台灣美妝市場，全台首櫃進駐忠孝SOGO，預計6月6日嶄新開幕。

以全新大寫logo呈現新風貌，再度回歸的LAURA MERCIER（蘿拉蜜思）更添摩登氣息，不變的是其人氣底妝產品，除了有適合油性肌膚和炎炎夏日使用的「極限超時親膚粉底液」外，還有全新推出的「煥顏粉露」，像精華液般的質感粉底露，訴求可呈現宛如天生自帶蘋果肌，綻放粉漾微霧光的仙氣。

LAURA MERCIER之所以能夠同時融合巴黎與紐約，二種全球指標的美感風格，主要在於品牌創辦人Mrs. Laura Mercier（蘿拉‧蜜思女士）出生於藝術之都法國普羅旺斯，17歲進入繪畫學校，體悟到美感不僅侷限於平面，也可延伸到彩妝藝術，因此至巴黎深造化妝技巧，之後又於1980年前往紐約發展，並驚豔於美國時尚界，更受到許多國際巨星青睞，包括：Madonna瑪丹娜、Sarah Jessica Parker莎拉潔西卡帕克、加拿大超模Linda Evangelista琳達‧伊凡潔麗絲塔、真人芭比娃娃超模Claudia Schiffer克勞蒂亞雪佛、黑珍珠Naomi Campbell娜歐密坎貝兒等人。同時，Mrs. Laura Mercier還是梅莉史翠普御用彩妝師。

而再度回歸台灣市場的LAURA MERCIER，這次除了帶來底妝新品外，也將推出二款分別以紐約和巴黎為靈感發想的全新限量「唇粉盤」，建議可先用潤唇膏打底，再用指腹或是唇刷，沾取輕盈滑順的唇粉，可單擦，或是疊擦出獨一無二的顏色，呈現的是極顯色飽和的潤澤妝感，讓雙唇呈現濃密柔霧的性感氣息。