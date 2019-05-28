TISSOT新款MotoGP表正式登台 帥氣外型超搶手來幾只就賣幾只

2019-05-28 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



天梭表（TISSOT）在台舉辦2019全新系列腕表鑑賞活動，匯集了從去年就熱賣至今的Seastar 1000潛水表、話題款的Heritage 1973復刻表。當然其中最受運動迷們矚目的還是限量款T-Race MotoGP腕表，由於配戴十分帥氣有型，因此有著「來幾只就賣幾只」的銷售保證。

今年天梭表延續過去的作法，為T-Race MotoGP設置了機械機芯計時碼表款，同時有著45毫米的大表徑，存在感十足。不僅如此，黑色的表盤和渦旋紋的表圈，搭配上玫瑰金PVD的表殼和按把，在運動感與奢華魅力之間，取得平衡。而天梭表考量到消費者在不同場合的搭配，還採用了壓鱷魚紋皮革表帶內襯橡膠，不只能搭配正裝亦能休閒裝束時配戴，全球限量3,333只。另外還備有石英機芯，表盤上的計時盤與機械款略有不同，但有著相似的元素，同樣很受到藏家歡迎。