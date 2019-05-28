TISSOT新款MotoGP表正式登台 帥氣外型超搶手來幾只就賣幾只
天梭表（TISSOT）在台舉辦2019全新系列腕表鑑賞活動，匯集了從去年就熱賣至今的Seastar 1000潛水表、話題款的Heritage 1973復刻表。當然其中最受運動迷們矚目的還是限量款T-Race MotoGP腕表，由於配戴十分帥氣有型，因此有著「來幾只就賣幾只」的銷售保證。
今年天梭表延續過去的作法，為T-Race MotoGP設置了機械機芯計時碼表款，同時有著45毫米的大表徑，存在感十足。不僅如此，黑色的表盤和渦旋紋的表圈，搭配上玫瑰金PVD的表殼和按把，在運動感與奢華魅力之間，取得平衡。而天梭表考量到消費者在不同場合的搭配，還採用了壓鱷魚紋皮革表帶內襯橡膠，不只能搭配正裝亦能休閒裝束時配戴，全球限量3,333只。另外還備有石英機芯，表盤上的計時盤與機械款略有不同，但有著相似的元素，同樣很受到藏家歡迎。
不僅如此，天梭表還利用T-Race系列的運動外型，首度推出了使用Swissmatic自動上鍊機芯的競速系列腕表，去除計時碼表的功能，讓消費者多了日常搭配時的表款選擇。而說到入門表款，TISSOT的新款韻馳Gent XL系列，此次也呈現多款新色，不同以往的計時功能，今年也是以大三針的款式為主，特別款還以街頭文化為靈感，在表面加上籃球的圖案。女表的部分，則有Le Locle系列調整了表徑大小，從原先的25毫米變成更中性的29毫米，品牌方表示，這是順應市場喜好所作的變化，因為當代女性消費者也偏愛略大的表款。
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