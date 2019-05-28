白蘭氏健康博物館端午「身分證號碼有5就送好禮」！還能吃限時限量「鷄精肉粽」

2019-05-28 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



端午連假是今年上半年的最後一個連續假期，安排短期出遊可要把握機會！位於彰化鹿港的白蘭氏健康博物館是高人氣觀光工廠，今年推出手腦並用的闖關遊戲、端午限定的優惠放送，6月7日端午節當天只要身分證號碼有數字5的消費者，前往白蘭氏健康博物館參觀並出示身分證即可兌換精緻好禮；另外還有限時限量的鷄精肉粽、馥莓飲冰淇淋等創意料理，吃喝玩樂一站滿足。

白蘭氏健康博物館端午節舉辦「最佳代言人」、「乒乓運動員」、「粒粒皆辛苦」、「好康ㄟ滴家啦」、「雷神索爾」、「白蘭氏金頭腦」等闖6關活動，考驗全家人的腦力、體力、眼力，闖關完畢可獲得冬蟲夏草雞精一瓶；端午連假期間，博物館每天定點安排抽獎。

限時限量的「鷄精肉粽」，以白蘭氏鷄精取代高熱量的傳統淋醬，搭配鹹香肉粽入口更美味，另有以白蘭氏活顏馥莓飲製作的「馥莓飲冰淇淋」，呷涼也能兼做保養。