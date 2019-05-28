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白蘭氏健康博物館端午「身分證號碼有5就送好禮」！還能吃限時限量「鷄精肉粽」

2019-05-28 16:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

端午連假是今年上半年的最後一個連續假期，安排短期出遊可要把握機會！位於彰化鹿港的白蘭氏健康博物館是高人氣觀光工廠，今年推出手腦並用的闖關遊戲、端午限定的優惠放送，6月7日端午節當天只要身分證號碼有數字5的消費者，前往白蘭氏健康博物館參觀並出示身分證即可兌換精緻好禮；另外還有限時限量的鷄精肉粽、馥莓飲冰淇淋等創意料理，吃喝玩樂一站滿足。

白蘭氏健康博物館端午節舉辦「最佳代言人」、「乒乓運動員」、「粒粒皆辛苦」、「好康ㄟ滴家啦」、「雷神索爾」、「白蘭氏金頭腦」等闖6關活動，考驗全家人的腦力、體力、眼力，闖關完畢可獲得冬蟲夏草雞精一瓶；端午連假期間，博物館每天定點安排抽獎。

限時限量的「鷄精肉粽」，以白蘭氏鷄精取代高熱量的傳統淋醬，搭配鹹香肉粽入口更美味，另有以白蘭氏活顏馥莓飲製作的「馥莓飲冰淇淋」，呷涼也能兼做保養。

彰化獨有的「彰濱端陽限量福袋」活動也正開跑中，即日起至6月9日在白蘭氏健康博物館、台玻、緞帶王、卷木、優格餅乾學院等5大在地觀光工廠中任選兩家參觀走訪，並集滿闖關印章與消費滿300元的發票，即可在任一家觀光工廠兌換限量聯合贈品。

白蘭氏健康博物館端午節推出限時限量的創意鷄精肉粽，以鷄精取代高熱量的傳統淋醬。圖...
白蘭氏健康博物館端午節推出限時限量的創意鷄精肉粽，以鷄精取代高熱量的傳統淋醬。圖／白蘭氏提供
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彰化獨有的「彰濱端陽限量福袋」。圖／白蘭氏提供
彰化獨有的「彰濱端陽限量福袋」。圖／白蘭氏提供
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位於彰化鹿港的白蘭氏健康博物館今年端午連假推出手腦並用的闖關遊戲、端午限定的優惠...
位於彰化鹿港的白蘭氏健康博物館今年端午連假推出手腦並用的闖關遊戲、端午限定的優惠放送。圖／白蘭氏提供
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白蘭氏健康博物館以活顏馥莓飲製作「馥莓飲冰淇淋」。圖／白蘭氏提供
白蘭氏健康博物館以活顏馥莓飲製作「馥莓飲冰淇淋」。圖／白蘭氏提供
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博物館觀光工廠連假
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