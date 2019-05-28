本土傳統生活刷具轉型 環保設計品牌DUBBE主打「零負擔」

2019-05-28 16:40 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 DUBBE提供。 分享 facebook

台灣設計品牌DUBBE以日常用品設計為起點，捨棄塑化，採用天然、可自然分解的原料，結合成熟的技術經驗與設計美感，致力產出對環境無害的商品。保留木質溫暖的觸感，搭配天然毛獨有的自然毛髮色澤，呈現樸實之美；並以「零負擔」為最高原則，期許在為大自然盡一份心力的同時，兼具生活品質與時尚風格。

DUBBE品牌創立前身，於早期台灣代工產業盛行時期，專門製造各種生活刷具並外銷至全世界，60多年以來對品質的要求始終如一，獲得美國、日本、加拿大、歐盟等國家的肯定。

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DUBBE天然木吸管0.8~1.5mm管壁薄度的極致工藝，超過25國獨家發明製造專利技術打造吸管壁，採用歐洲食品級的水性漆在裡外表面形成保護薄膜，有效預防以及避免發霉；完全台灣設計製造，更通過SGS食器檢驗。

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DUBBE天然吸管刷採用通過歐盟檢驗RoHS & REACH的醫療級316不銹鋼線，比304不鏽鋼更耐酸鹼、耐腐蝕，搭配美容等級羊毛或清潔力更佳的馬毛，不管是一般的茶飲或是珍珠奶茶都能完美清潔吸管。材質天然可安心使用熱水清洗及消毒，不含塑膠更毋需擔心塑化劑產生。

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擁有多國專利的DUBBE天然鍋刷，不使用任何金屬，完美避免鍋具清洗時產生的刮痕；特別針對需要細心保養及呵護的鍋具打造，適合不沾鍋、琺瑯鍋、鐵鑄鍋等等；不含塑膠可熱水清洗及消毒，不產生塑化劑。

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DUBBE天然牙刷比市面上的牙刷更加輕薄0.1cm、雙邊圓弧刷毛的設計，讓牙刷能更深入後排牙齒，口感有明顯差異更符合人體需求。刷毛採用天然動物毛，在清潔同時按摩牙齦；採用歐洲食品級的水性漆在木質表面形成保護薄膜，有效預防以及避免發霉；完全台灣設計製造，更通過SGS檢驗。