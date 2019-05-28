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李小龍腕表90萬成交！富藝斯亞洲首個白手套 「老勞」很貴

2019-05-28 16:22聯合報 記者孫曼╱即時報導

富藝斯拍賣會（Phillips）與鐘表拍賣官Bacs & Russo ，以及Blackbird Automotive Group 主席及創辦人麥俊翹共同策劃、以現當代運動腕表為主題的專場拍賣「Phillips & Blackbird：SPORTS」，昨晚以近3億元成交額，將82件拍品中60％的成交品以超高估價拍出。這不但是全球首次由亞洲藏家共同策展的鐘表拍賣，更是富藝斯亞洲首場達100%成交率之「白手套」拍賣。

本次拍賣聚集來自勞力士、百達翡麗、愛彼、IWC萬國、歐米茄和Richard Mille等知名品牌所製造的現代與古董腕表，其中早期的Submariners、GMT-Masters和Daytona等勞力士運動腕表都以高價拍出，「老勞」市場熱度不減可見一斑。前10件最高價拍品中，勞力士與百達翡麗幾乎各半， 而已故功夫巨星李小龍曾經收藏的「宇宙Polerouter」也以約90萬元超高估價拍出。 曾登上月球的歐米茄「Speedmaster」和曾載於和平號太空站的「Speedmaster, MIR 365 Days」也以超高估價拍出。

百達翡麗，型號2499/100，萬年曆、計時功能和月相顯示18K黃金腕表，約2,...
百達翡麗，型號2499/100，萬年曆、計時功能和月相顯示18K黃金腕表，約2,033萬元成交。圖／富藝斯提供
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傳奇影星李小龍曾收藏並配戴過的宇宙「Polerouter」腕表，附證明信件，以約...
傳奇影星李小龍曾收藏並配戴過的宇宙「Polerouter」腕表，附證明信件，以約90萬元成交。圖／富藝斯提供
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「Phillips & Blackbird：SPORTS」，是富藝斯亞洲首場達1...
「Phillips & Blackbird：SPORTS」，是富藝斯亞洲首場達100%成交率之「白手套」拍賣。圖／富藝斯提供
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曾載於和平號太空站一年的歐米茄「Speedmaster, MIR 365 Day...
曾載於和平號太空站一年的歐米茄「Speedmaster, MIR 365 Days」型號345.0022.105限量版精鋼鍊帶腕表，限量發行28枚，編號第12號，約550萬元成交。圖／富藝斯提供
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傳奇影星李小龍曾收藏並配戴過的宇宙「Polerouter」腕表，附證明信件，以約...
傳奇影星李小龍曾收藏並配戴過的宇宙「Polerouter」腕表，附證明信件，以約90萬元成交。圖／富藝斯提供
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詹姆斯龐德在電影裡配戴過的勞力士水鬼是這款被稱為「終極水鬼」的勞力士「Submariner, Big Crown」型號6538，約2,418萬元成交。圖／富藝斯提供
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歐米茄「Speedmaster」型號145.022，18K黃金鍊帶腕表，限量發行...
歐米茄「Speedmaster」型號145.022，18K黃金鍊帶腕表，限量發行1014枚，編號第184號，1969年製，約190萬元成交。圖／富藝斯提供
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