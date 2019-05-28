李小龍腕表90萬成交！富藝斯亞洲首個白手套 「老勞」很貴

2019-05-28 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



富藝斯拍賣會（Phillips）與鐘表拍賣官Bacs & Russo ，以及Blackbird Automotive Group 主席及創辦人麥俊翹共同策劃、以現當代運動腕表為主題的專場拍賣「Phillips & Blackbird：SPORTS」，昨晚以近3億元成交額，將82件拍品中60％的成交品以超高估價拍出。這不但是全球首次由亞洲藏家共同策展的鐘表拍賣，更是富藝斯亞洲首場達100%成交率之「白手套」拍賣。