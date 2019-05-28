李小龍腕表90萬成交！富藝斯亞洲首個白手套 「老勞」很貴
2019-05-28 16:22
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
富藝斯拍賣會（Phillips）與鐘表拍賣官Bacs & Russo ，以及Blackbird Automotive Group 主席及創辦人麥俊翹共同策劃、以現當代運動腕表為主題的專場拍賣「Phillips & Blackbird：SPORTS」，昨晚以近3億元成交額，將82件拍品中60％的成交品以超高估價拍出。這不但是全球首次由亞洲藏家共同策展的鐘表拍賣，更是富藝斯亞洲首場達100%成交率之「白手套」拍賣。
本次拍賣聚集來自勞力士、百達翡麗、愛彼、IWC萬國、歐米茄和Richard Mille等知名品牌所製造的現代與古董腕表，其中早期的Submariners、GMT-Masters和Daytona等勞力士運動腕表都以高價拍出，「老勞」市場熱度不減可見一斑。前10件最高價拍品中，勞力士與百達翡麗幾乎各半， 而已故功夫巨星李小龍曾經收藏的「宇宙Polerouter」也以約90萬元超高估價拍出。 曾登上月球的歐米茄「Speedmaster」和曾載於和平號太空站的「Speedmaster, MIR 365 Days」也以超高估價拍出。
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