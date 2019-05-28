尋找金鐘旭！ 21世紀音樂劇新浪潮 經典作品強勢登台
韓國首爾為二十一世紀以來，為全球發展最快速音樂劇市場，每年產值約 4500億韓元，近年來與擁有百年發展歷史的紐約百老匯、倫敦西區共稱全球三大音樂劇產地。事實上，首爾大學路發跡亞洲，短暫的二十餘年來透過學習歐美成熟市場製作技術、人才培植，融入在地化風格元素且同步開創原創作品。實力不斷累積至千禧年後，短短二十餘年便開創全球不容忽視新勢力浪潮，成功坐穩東方百老匯地位。
二十多年來，《尋找金鐘旭》自2006年初登場，在韓國原創音樂劇陌生發展初始就達成場場九成的上座率，多年熱潮不退。媲美許多歐美劇碼，像是演出長達21年，全球逾五千場次的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，《尋找金鐘旭》一連演出13年，全球場次卻早已破八千場。在風口浪尖的全球音樂劇浪潮中，無疑堪稱韓國最經典原創音樂劇代表。今年八月起，世紀新興浪朝將襲台，韓國原創音樂劇《尋找金鐘旭》班師信義劇場Legacy Max，帶台灣觀眾見證新浪潮經典作品的魅力。
●《尋找金鐘旭》將於二零一九年八月二十九日至九月二十二日在信義劇場Legacy Max（台北新光三越A11 6F）演出，二零一九年五月二十八日中午起於udn售票網全場次啟售(https://pse.is/H44D6)、ibon、博客來，優惠九折起熱售中，客服專線(02) 7721-6958 #2 (周一至周五09:00~18:00)。
留言