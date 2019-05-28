尋找金鐘旭！ 21世紀音樂劇新浪潮 經典作品強勢登台

2019-05-28 15:53 聯合新聞網 有.設計 uDesign



韓國首爾為二十一世紀以來，為全球發展最快速音樂劇市場，每年產值約 4500億韓元，近年來與擁有百年發展歷史的紐約百老匯、倫敦西區共稱全球三大音樂劇產地。事實上，首爾大學路發跡亞洲，短暫的二十餘年來透過學習歐美成熟市場製作技術、人才培植，融入在地化風格元素且同步開創原創作品。實力不斷累積至千禧年後，短短二十餘年便開創全球不容忽視新勢力浪潮，成功坐穩東方百老匯地位。

二十多年來，《尋找金鐘旭》自2006年初登場，在韓國原創音樂劇陌生發展初始就達成場場九成的上座率，多年熱潮不退。媲美許多歐美劇碼，像是演出長達21年，全球逾五千場次的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，《尋找金鐘旭》一連演出13年，全球場次卻早已破八千場。在風口浪尖的全球音樂劇浪潮中，無疑堪稱韓國最經典原創音樂劇代表。今年八月起，世紀新興浪朝將襲台，韓國原創音樂劇《尋找金鐘旭》班師信義劇場Legacy Max，帶台灣觀眾見證新浪潮經典作品的魅力。

圖片 / 聯合數位文創提供 分享 facebook