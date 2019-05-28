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德國國立歌劇院樂團首席 李音南藝大傳祕笈

2019-05-28 15:14聯合報 記者何定照╱即時報導

德籍華裔小提琴家李音赴德數10年，是巴登州國立歌劇院樂團首席，也是該樂團成立350多年以來唯11位亞裔首席。身為台灣女婿的他，去年應邀到台南藝術大學擔任客座教授，決心將領銜西方職業樂團20年來學來的現代歐洲音樂理念帶給台灣學生，希望台灣學生更有自信。

李音出生於中國天津，外祖父是留日長笛家，父母分別是職業樂團的大、小提琴首席。在這樣的音樂世家，李音一路綻放音樂天分，1986年以小提琴考進北京中央音樂學院附中，1991年榮獲美國Curtis音樂學院全額獎學金，1992年進入莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院，1994年入圍莫斯科柴可夫斯基國際小提琴音樂比賽。

在柴可夫斯基音樂學院時，李音結識不少來自台灣的好友，包括現已是著名鋼琴家的葉孟儒。可惜因柴可夫斯基音樂學院學費不斐，李音說，他念了一年半，就只好轉到高教免費的德國，就讀柏林藝術大學及柏林漢斯艾斯勒音樂學院，卻也因此幸運師從小提琴教育大師加拉米安（Ivan Galamian）的學生格洛尼西（Gronich）教授與菲爾茲（Feltz）。

快畢業時，李音的老師說他可以走獨奏路線，但他長年深感要養活自己的現實問題，獨奏也得忍得住寂寞，還是選擇絕大多數德國音樂人會選擇的路——考樂團。憑著技藝優越，李音畢業第二天就考進著名的巴伐利亞廣播交響樂團，當時德國樂團還罕見亞洲人，他的爆出黑馬驚詫許多人；2002年，他又一舉考進德國A+級樂團巴登州國家歌劇院當首席。

能領軍德國古典樂團，李音說，除了必備豐厚的音樂技術與理念，還得要有自信。他說西方從文藝復興後都彰顯個性，歐洲人也因此都很強調要有個性，但亞洲文化凸顯謙遜有禮，許多亞洲音樂人因此雖有自己想法，卻不敢表達。「其實美是共通的！」李音說，這是他在歐數十年最大感受，亞洲人實在不用怕自己詮釋音樂錯誤，或怕拉錯。

去年李音思及自己大半輩子在歐洲，媽媽在澳洲雪梨，小孩長年沒外公外婆可培養三代情感，決定跟著台灣老婆回鄉，在南藝大任教。看待台灣學生，他說他們和西方學生一樣聰明可愛、求知慾強，努力、專業統統不缺，但缺少表現自己的欲望，「要搞西方表演藝術，一定要自信。」

李音也感嘆，相對於德國這少數古典音樂發達之處，多數社會環境給的音樂機會不夠，台灣也不例外。雖然如此，他也只有引導學生把自己培養得更強大、學更多東西，好能因應更多挑戰。

教學外，李音難忘演奏的美好，2月才在南藝大開小提琴獨奏會，深富情感、不炫技的演奏，頗受觀眾好評。他說，希望未來也有機會和葉孟儒合作，重回學生時代彼此學習的快樂。

德籍華裔小提琴家李音是巴登州國立歌劇院樂團首席，身為台灣女婿，去年應邀到台南藝術...
德籍華裔小提琴家李音是巴登州國立歌劇院樂團首席，身為台灣女婿，去年應邀到台南藝術大學擔任客座教授。圖／李音提供
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交響樂團德國國家歌劇院
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