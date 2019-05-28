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街拍潮人最愛品牌！MSGM即將登台 進駐微風信義

2019-05-28 14:04聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

喜歡看時裝周街拍照的人一定都知道，義大利時尚品牌MSGM是這些眼光刁鑽的穿搭達人們的愛牌之一，靠著實穿又帶設計感的特色，就算創立至今才10個年頭依舊可以成為話題品牌。而台灣的MSGM粉絲也即將可以不用出國或靠網購，即可買到最新單品！

藍鐘集團正式宣布成為MSGM台灣獨家代理商，品牌在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女裝、配件、鞋、包、內褲內衣等，而更進一步的展店計畫也在規劃中，未來商品品項會更為齊全。

MSGM執行長Roberta Benaglia表示：「我們很高興繼馬來西亞MSGM專賣店成功開幕後，將我們與藍鐘集團的合作關係拓展至台灣。我真心地相信藍鐘團隊的專業精神以及在台灣超過35年的奢侈品及時尚品牌管理經驗，我們很自豪能與藍鐘合作，相信我們之間良好的團隊互動與合作將確保MSGM 在台灣市場的成功發展。」藍鐘香港、台灣及澳門董事總經理Samy Redjeb表示：「MSGM 對於流行趨勢的掌握度已引起台灣消費者的密切關注，而台灣消費者面對新穎設計總是勇於嘗試。藍鐘確信MSGM 憑藉其獨特、創新與多彩的設計將持續為時尚產業帶來更多驚喜與新鮮感，並引領成全球性的潮流現象。」

成立於2009年的MSGM，由設計師Massimo Giorgetti與Paoloni Group共同創立，全系列商品皆在義大利製作，設計靈感網羅當代藝術與音樂等等。善於在簡單的剪裁中加入許多巧思，特殊材質的運用也充滿驚喜，同時也非常早就開始使用塗鴉與字母Logo，並大玩各種印花，將街頭潮流感注入品牌。

設計師Massimo Giorgetti。圖／MSGM提供
設計師Massimo Giorgetti。圖／MSGM提供
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男裝系列。圖／MSGM提供
男裝系列。圖／MSGM提供
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MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女...
MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女裝、配件、鞋、包、內褲內衣等。圖／MSGM提供
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女裝系列。圖／MSGM提供
女裝系列。圖／MSGM提供
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MSGM非常早就開始使用塗鴉與字母Logo，並大玩各種印花，將街頭潮流感注入品牌...
MSGM非常早就開始使用塗鴉與字母Logo，並大玩各種印花，將街頭潮流感注入品牌。圖／MSGM提供
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MSGM非常早就開始使用塗鴉與字母Logo，並大玩各種印花，將街頭潮流感注入品牌...
MSGM非常早就開始使用塗鴉與字母Logo，並大玩各種印花，將街頭潮流感注入品牌。圖／MSGM提供
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MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女...
MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女裝、配件、鞋、包、內褲內衣等。圖／MSGM提供
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MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女...
MSGM在台灣的首個專門店即將在今年第三季於台北微風信義開幕，屆時店內將販售男女裝、配件、鞋、包、內褲內衣等。圖／MSGM提供
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