米其林級住房專案！國賓飯店推一泊二食 大啖限定限量牛排套餐

2019-05-28 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準暑假旅遊住宿商機，台北國賓飯店6月1日起推出米其林級一泊二食住房專案「A CUT仲夏雙重奏」，每天限量2間，除了可住行政客房或行政尊榮客房一晚外，還可以品嘗到獲得《台北米其林指南》推薦的A CUT晚餐，最低8,888元起。

台北國賓飯店連續2年獲得《台北米其林指南》推薦，並獲得「樂天旅遊網站」票選最受日本旅客歡迎前3名，日前更被日本神級漫畫家弘兼憲史盛讚「這是他在台灣吃過最好吃的牛排館」。台北國賓飯店結合優勢，首度推出米其林級一泊二食住房專案「A CUT仲夏雙重奏」。

台北國賓飯店此次推出的一泊二食專案，除了可選擇行政客房或行政尊榮客房等房型外，還可享用A CUT STEAKHOUSE晚餐2客，可品嘗到香煎干貝、蘑菇卡布奇諾湯，還有美國科羅拉多州紐約克牛排及炙烤波士頓螯龍蝦佐馬鈴薯泥等，最後以舒芙蕾及祕密花園兩款甜點搭配咖啡或茶，畫下完美句點。隔天早上還可享用自助早餐2客。