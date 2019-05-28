台中國際旅展31日登場 大搶暑假海外旅遊商機
由台中市旅行商業同業公會所主辦ATTA台中國際旅展，5月31日到6月3日一連四天登場，主辨單位強調，中部唯一最多海外觀光局、日本主題館、航空公司，以及品牌旅行社參與，是民眾夏季旅遊搶優惠、搶最低價時機，匯集47家國外旅遊業、103家國內旅遊業，共150家、400攤參展。
台中市旅行商業同業公會說，超過百大廠商聯合出擊，包括中華航空、長榮航空、星悅航空、日本觀光局、韓國觀光公社、澳門旅遊局、泰國觀光局、菲律賓觀光部、海峽兩岸旅遊交流協會、東森、喜鴻、東南、山富、游遍中國、興國、酷吉、行家、雙向、暢遊、吉帝、活力、上客、三亞、瘋狂賣客等。
台中市旅行商業同業公會指出，哈日族自助旅遊不求人，本次展出日本主題館，包括日本觀光局、WAmazing、靜岡縣、四國香川縣、廣島縣、新潟縣、岩手盛岡八幡平、伊藤洋華堂、濱名湖、鳥取縣、日盟國際商務等，背包客蒐藏最新旅遊情報絕不可錯過。
國內住宿&星級餐券人氣樂園聯合促銷，有台中兆品酒店、高雄義大遊樂世界&酒店、台北品格子旅店、高雄麗尊酒店、台南榮美金鬱金香酒店、墾丁馬爾地夫、雪山溫泉會館、寬悅花園酒店、水相餐廳、紅巢燒肉工房等，另外更有多家主題觀光工廠聯合展出，體驗DIY及暑假親子優惠套票。
台中市旅行商業同業公會說明，搶便宜機票，中華、長榮、星悅航空早鳥機票輕鬆購，免萬出國暢遊港澳自由行只要2999元起。另有出國買一送一，台中直飛韓國5日1萬3999元起，第2人免費；國內深度旅行體驗部落趣，武界部落2天1夜3599元。臺中兆品酒店自助百匯餐券下殺419元，旅展每日2小時限時搶，1100個免費福袋旅展期間天天限量送，袋袋有獎，開幕當天前500名的民眾更有機會抽到北海道機票到富良野看薰衣草。
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