台中國際旅展31日登場 大搶暑假海外旅遊商機

2019-05-28 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



由台中市旅行商業同業公會所主辦ATTA台中國際旅展，5月31日到6月3日一連四天登場，主辨單位強調，中部唯一最多海外觀光局、日本主題館、航空公司，以及品牌旅行社參與，是民眾夏季旅遊搶優惠、搶最低價時機，匯集47家國外旅遊業、103家國內旅遊業，共150家、400攤參展。

台中市旅行商業同業公會說，超過百大廠商聯合出擊，包括中華航空、長榮航空、星悅航空、日本觀光局、韓國觀光公社、澳門旅遊局、泰國觀光局、菲律賓觀光部、海峽兩岸旅遊交流協會、東森、喜鴻、東南、山富、游遍中國、興國、酷吉、行家、雙向、暢遊、吉帝、活力、上客、三亞、瘋狂賣客等。

台中市旅行商業同業公會指出，哈日族自助旅遊不求人，本次展出日本主題館，包括日本觀光局、WAmazing、靜岡縣、四國香川縣、廣島縣、新潟縣、岩手盛岡八幡平、伊藤洋華堂、濱名湖、鳥取縣、日盟國際商務等，背包客蒐藏最新旅遊情報絕不可錯過。

國內住宿&星級餐券人氣樂園聯合促銷，有台中兆品酒店、高雄義大遊樂世界&酒店、台北品格子旅店、高雄麗尊酒店、台南榮美金鬱金香酒店、墾丁馬爾地夫、雪山溫泉會館、寬悅花園酒店、水相餐廳、紅巢燒肉工房等，另外更有多家主題觀光工廠聯合展出，體驗DIY及暑假親子優惠套票。