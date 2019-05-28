TAG Heuer摩納哥辦賽車趴 超模Bella Hadid搶戴新表「好嗨森」

2019-05-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



一年一度的Formula 1摩納哥大獎賽在上周揭幕，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也選在同時，舉辦盛大活動來慶祝經典Monaco腕表問世50周年。並推出全新限量的典藏版腕表，邀請了包括品牌大使同時身兼賽車手的Patrick Dempsey、超模Bella Hadid一同與會。

為了慶祝旗下Monaco系列腕表問世50周年，泰格豪雅特意選在Formula 1摩納哥大獎賽時，舉辦盛大活動，同時推出了第一款限量的典藏版腕表。邀請了包括男星Patrick Dempsey、超模Bella Hadid和名模Jourdan Dunn等多位名人一同出席。在為期三天的活動中，賓客們先後參觀了摩納哥古董車博物館，並觀賞泰格豪雅Monaco腕表回顧展，以及與品牌支持的F1紅牛車隊領隊一同聽取大獎賽排位賽的匯報。而在這些活動時，Bella Hadid都以白色休閒裝，配戴了Monaco限量典藏版腕表，並感受賽車運動所帶來的速度感與刺激，從照片中就能感受到她樂開懷，十分享受品牌安排的行程。