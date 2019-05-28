TAG Heuer摩納哥辦賽車趴 超模Bella Hadid搶戴新表「好嗨森」
一年一度的Formula 1摩納哥大獎賽在上周揭幕，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也選在同時，舉辦盛大活動來慶祝經典Monaco腕表問世50周年。並推出全新限量的典藏版腕表，邀請了包括品牌大使同時身兼賽車手的Patrick Dempsey、超模Bella Hadid一同與會。
為了慶祝旗下Monaco系列腕表問世50周年，泰格豪雅特意選在Formula 1摩納哥大獎賽時，舉辦盛大活動，同時推出了第一款限量的典藏版腕表。邀請了包括男星Patrick Dempsey、超模Bella Hadid和名模Jourdan Dunn等多位名人一同出席。在為期三天的活動中，賓客們先後參觀了摩納哥古董車博物館，並觀賞泰格豪雅Monaco腕表回顧展，以及與品牌支持的F1紅牛車隊領隊一同聽取大獎賽排位賽的匯報。而在這些活動時，Bella Hadid都以白色休閒裝，配戴了Monaco限量典藏版腕表，並感受賽車運動所帶來的速度感與刺激，從照片中就能感受到她樂開懷，十分享受品牌安排的行程。
而Bella Hadid所配戴的Monaco 1969–1979限量典藏版腕表，則是表迷們所關注的焦點，如同其名稱是泰格豪雅向70年代致敬之作。採用了招牌的幾何造型和顏色，結合日內瓦條紋圖案，底蓋鐫刻原版「Monaco Heuer」標誌，以及「1969-1979 Special Edition」和「One of 169」的字樣。而計時表盤和表冠位置的調整，讓人一眼即可辨識這款跳脫傳統的Monaco系列腕表，並搭載了著名的Calibre 11機芯，全球限量169只。
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