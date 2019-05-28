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有夠霸氣！Brooks Brothers首度在日本辦大秀…直接蓋了一座棒球場來走秀

2019-05-28 11:11聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了慶祝進入日本40周年，Brooks Brothers特別在東京舉辦時裝大秀，這也是繼Pitti Uomo、上海之後的第三次全球性活動。而且場地就選在2020年東京奧運的比賽場地，Brooks Brothers並在其中打造了1:1的室內棒球練習場，呈現秋冬系列的主題。

早在1979年就進入日本市場的Brooks Brothers，算是國際品牌的先驅之一，今年適逢40周年，因此特別在東京展演秋冬系列，包括男、女裝多達60套的造型。並且在明治神宮外苑的體育場館中，建立起一座完整的室內棒球練習場當作走秀場地，不只是反應了美、日兩地消費者對棒球運動的熱愛，更是呼應了秋冬系列的主題，連品牌女裝創意總監Zac Posen也一起參與這次盛會。

Brooks Brothers的大秀試圖在傳統與創新之間取得平衡，因此推出運動裝和西裝、以及男、女裝晚宴服不同風格的服飾。復古氛圍的粗花呢和燈芯絨經常以意想不到的組合巧妙融合，像是使用Harris Tweed搭配品牌著名的「Fun Shirt」，整場秀模糊了形式和功能，並透過經典款式發展創新理念。而且，大秀配樂選擇了1979年的曲目，讓人不禁聯想起Brooks Brothers在日本東京青山的第一家門市。

從1979年在東京青山開設第一家旗艦店至今，Brooks Brothers已經在日本全國擁有83家專賣店，常春藤聯盟和經典風格的印象深植人心，因此很快就被日本消費者所青睞及喜愛，並在這40年間成為日本男性服飾品牌的中流砥柱。

為了慶祝進軍日本40周年，Brooks Brothers不只首度辦大秀，還直接蓋...
為了慶祝進軍日本40周年，Brooks Brothers不只首度辦大秀，還直接蓋了一座室內棒球練習場，展現品牌氣勢。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、...
Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、女裝都能看到這項運動的元素。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、...
Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、女裝都能看到這項運動的元素。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、...
Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、女裝都能看到這項運動的元素。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、...
Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、女裝都能看到這項運動的元素。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、...
Brooks Brothers 2019年秋冬系列主題為「棒球」，因此不管是男、女裝都能看到這項運動的元素。圖／Brooks Brothers提供
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