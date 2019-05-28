真無線耳機 真愛無法擋

2019-05-28 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程士華 ／台北報導



Apple出品的AirPods，可連動所有Apple裝置進行設定，電池儲備達 24小時，為真無線耳機旗艦商品。 圖／燦坤提供 分享 facebook

你聽過「真無線耳機」嗎？隨著Apple新型號iPhone不再配置3.5mm耳機孔，於2016年推出設計感亮眼的真無線耳機「AirPods」在市場爆發話題，新品也於市場上不斷推出，新穎的造型與話題性更讓20多歲年輕人成為消費主力，udn買東西發現，真無線藍牙耳機已經壓過它種耳機，成為近期耳機類產品的主要銷售趨勢。

SONY在真無線藍牙耳機的開發上相當積極，SONY WF-SP900真無線藍牙耳機內建4GB記憶體，藍牙連接電池續航力最高12小時。 圖／燦坤提供 分享 facebook

燦坤指出，自2017年開始，知名耳機品牌也相繼投入真無線藍牙耳機的研發，光是新品就與前一年相較多了二成左右；燦坤2018年整體藍牙耳機銷售也快速揚升，與去年同期有七成的高速成長。燦坤分析，蘋果與三星的智慧型手機使用者多會偏好使用同品牌真無線藍牙耳機，這是其品牌優勢。

耳機大廠鐵三角也推出ATH-CKR7TW真無線耳機。 圖／全國電子提供 分享 facebook

燦坤表示，AirPods穩坐真無線藍牙耳機銷售第一名寶座，舉凡只要iPhone新手機開賣，近三分之一消費者在購買新機的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者則有一成會搭購，AirPods不僅在今年的年度銷量已與去年相比翻二倍成長，尤其受惠於新手機上市時當月，銷量更會爆衝至將近4000組。

全國電子也指出，AirPods帶動下，真無線耳機銷量大爆發，2018年真無線耳機銷售量相較2017年即有數倍成長，隨著技術的進步，音質及降噪功能、續航力、外型設計優化、更符合消費者習慣。

SONY NW-WS623無線防水藍牙耳機為戶外活動量身打造，防水深度可達2公尺，潛水時可運作30分鐘。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

真無線耳機銷售持續穩定成長，熱賣價位帶落在約5000至8000元不等，最受21歲至30歲的年輕族群喜愛，約占整體藍芽耳機市場的20%至25%。

除了Apple系列產品之外，有關其它品牌推薦上，燦坤表示，SONY在真無線藍牙耳機的開發上相當積極，今年新推出的真無線藍芽耳機也強調直接內建4GB記憶體，能直接儲存歌曲，不需要額外訊號源也能直接聽，再加上具備出色防水能力，去海邊游泳也能帶著聽音樂。