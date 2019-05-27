12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



已經有了心上人，正要準備如何告白嗎？其實對不同星座來說，選在一個「對的時間點」告白，是相當重要的，每個星座，都有適合的告白時間點，快來看看有沒有選對時間告白囉！

牡羊座／中午12點

想要讓牡羊座，很快的走心，最好選擇他精力旺盛的中午，雖然這是一天中最熱的時間，但牡羊座的心情，會被發燙的陽光影響了，所以此時對牡羊座表白，一定可以很輕鬆地擄獲他的心。

金牛座／下班時間5點~6點

一天下來，金牛座唯一平靜的時間，只有下班的時候，此時金牛座堅強的外殼，這時候才會鬆動些，可以趁著這個時間表白，就像是射中柔軟的心，讓他防不勝慎防。

雙子座／PARTY結束的時候

向雙子座表白的最好時機，要挑在PARTY結束時，這時候的雙子座已經玩得非常盡興了，這時的邀請或是表白，更能讓他爽快的答應。

巨蟹座／晚餐時間7點～8點

巨蟹座認為，在正餐的時間向自己問候，才能體現出對方在心中的地位，所以想要得到巨蟹座的心，就給他一餐浪漫的晚宴吧！相信這樣的氛圍下，巨蟹很快就會完全的拜倒在你的溫柔鄉之中。

獅子座／上班時間9點

獅子座在工作的時候，是充滿無限活力的星座，所以在他工作一天的開始，對獅子做表白，可以得到非常多的熱情回應，占滿他一整天的工作熱情，有會悄悄的分散到你的身上。

處女座／午休時間

喜歡忙裡偷閒的處女座，在午休的時間，剛好是可以讓處女座整理思緒，所以這時跟處女座表達愛意，也剛剛好在他思緒，也是內心最柔軟的時候，用你愛神的箭，給他一個深刻吧！

天秤座／凌晨1點～2點

天生自帶高貴優雅氣質的天秤座，喜歡充滿情調的夜晚。在這夜黑風高的夜晚，端著一杯紅葡萄酒，幻想著愛情的美好，選擇在這夜深人靜對天秤座表白，怎麼會有失敗的問題呢？！

天蠍座／早餐時間

千萬不要打擾夜晚的天蠍座，所以想要問候天蠍座，最好選擇在早晨、早餐的時間，這時的天蠍座，是最能敞開胸懷的時間，在這時候對天蠍表白，會有意想不到的驚喜。

射手座／下午茶時間

射手座在感情中，是最遲鈍的一個族群，他們有時候不知道，自己到底愛著誰。建議可以在一個慵懶的下午茶時間，對射手座採取行動，絕對會有意想不到的結果。

摩羯座／睡前11點左右

個性天生比較嚴謹、堅韌的摩羯座，非常不喜歡在工作的時候被任何人事物打擾，摩羯座都會把溫柔的時間，留在睡前時間的一兩個小時，就在這縫隙趁機跟摩羯座表白，他或許會更開心接到你的電話。

水瓶座／休息日中午12點

對水瓶座來說，休假日的午休時間是最好的時機，平時喜好自由的水瓶座，常常會在自己舒適休息的時候，策畫著自己的未來及目標。所以在休假中午的時間，剛好滿足了她幻想中的情節，也會對你的個人形象，有加分的效果喔！

雙魚座／凌晨3點～5點