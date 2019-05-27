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橡木桶洋酒歡慶26歲生日 端午限定禮盒即日上市

2019-05-27 20:27聯合報 記者徐力剛╱即時報導

端午限定「Nomad雪莉雙桶威士忌旅行禮盒」、「英國雷伯五號蘇格蘭威士忌禮盒」、...
端午限定「Nomad雪莉雙桶威士忌旅行禮盒」、「英國雷伯五號蘇格蘭威士忌禮盒」、「英國勞德老爺15年蘇格蘭威士忌紅金禮盒」及「藍仙姑丹非特&梅洛純釀紅葡萄酒禮盒」。記者徐力剛／攝影
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每逢端午佳節，走訪親友伴手禮不可少，如何送禮送到心坎裡是門大學問，橡木桶洋酒看準商機，推出多款端午限定版紀念禮盒，搶攻節慶商機。

端午節買氣爆棚，「Nomad雪莉雙桶威士忌旅行禮盒」滋味豐醇，釀酒師選用赫雷斯地區陳釀的Pedro Ximénez酒桶製作，使用30多種單一麥芽威士忌與穀物威士忌混合，金黃色酒體帶有琥珀般色澤，酒窖中野生酵母與酒花與發酵氣味，累積成無與倫比風味，初嘗葡萄乾與蜂蜜花草風味繚繞口中，尾韻帶有淡淡莓果香氣；另款「英國雷伯五號蘇格蘭威士忌禮盒」具備艾雷島特有海藻泥煤燻香氣，加入斯佩賽大麥製作，2010年曾榮登「全球百萬箱品牌成長第一名」寶座。

「英國勞德老爺15年蘇格蘭威士忌紅金禮盒」結合蘇格蘭高地、斯佩賽河區15~20年麥芽酒釀造，輕啜一口堅果香氣沿舌尖發散，緊接著感受到橡木桶和麥芽清香，讓人愈喝愈上癮。產自法國的「藍仙姑丹非特&梅洛純釀紅葡萄酒禮盒」深受女性消費者喜愛，嚴選梅洛品種葡萄釀製，溫和丹寧與莓果香氣讓人著迷，餘韻持久豐富，適合搭配燉牛尾或小牛肉享用。

橡木桶洋酒歡慶26周年多重好禮大方送，6月1日至30日期間，好康一，凡購買聖大力Santa Rita 0.75L系列，買任3瓶免費獲得聖大力電子蠟燭乙個；好康二，購入百樂門酒款任2款台幣3000元以下商品，送百樂門倒扣馬克杯雙入乙組；好康三，購買百樂門酒款金額達台幣3001元以上，贈倒扣馬克杯雙入乙組。

橡木桶洋酒總經理袁德珮分享，葡萄酒學問多，初學者可參考酒評雜誌不踩雷，Drinks International雜誌評選的「全球最受尊崇酒莊」每年都會集結世界各地酒類專家，透過品質表現、品牌形象及是否符合產地精神等多項指標，篩選出50間酒莊。好康再加碼，會員消費不限紅綠標，單筆結帳金額滿台幣2600元，送出26週年慶限量設計款帆布旅行袋乙只，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特色伴手禮首選「聖大力電子蠟燭」、「倒扣馬克杯」。圖／橡木桶洋酒提供
特色伴手禮首選「聖大力電子蠟燭」、「倒扣馬克杯」。圖／橡木桶洋酒提供
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橡木桶洋酒歡慶26歲生日，總經理袁德珮推薦4款經典必敗禮盒。圖／橡木桶洋酒提供
橡木桶洋酒歡慶26歲生日，總經理袁德珮推薦4款經典必敗禮盒。圖／橡木桶洋酒提供
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