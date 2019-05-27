IG推麻糬控必嘗！新竹文青風「Yamada 山田麻糬製造所」人氣夯
麻糬控看過來！不少網友分享了新竹市區內，有家IG打卡熱門的「Yamada 山田麻糬製造所」，當天現做的日式甜點，滋味多層次，包裝特別且好吃好拍，被比喻為「麻糬控」一定要抽空品嘗的文青風麻糬店。
外觀走日系小清新，「Yamada 山田麻糬製造所」菜單提供麻糬大福、牡丹餅、芋泥餅系列，店家也細心說明不同品項商品帶回家保存方式，當然還是現場吃最過癮。看到IG吃貨們秀出的外包裝，是小包裹形式，很有復古趣味，購買一定顆數以上才會用「包裹」，當作伴手禮特別體面。
網友推薦花生、紅豆等傳統口味大福、特殊的生巧克力大福與蜂蜜生乳酪，還有盒裝的經常銷售一空的盒裝小麻糬...等人氣商品。美食客們稱讚，大福系列外皮Q嫩軟綿，蜂蜜乳酪有蜂蜜香與多層次口感，傳統花生芋泥紅豆都「不甜不膩」、「小麻糬冰Q好吃」、「生巧克力大福不會過甜過苦」。
「Yamada 山田麻糬製造所」當天口味都是限量製作，熱門品項很快完售，品嘗的時候建議搭配一杯濃郁的無糖紅茶，就是絕配的日式下午茶啦。網友分享現場經常多人等候，營業日幾乎一開店就要排隊，店家都是點完餐後才現作，是需要耐心等候的美食。營業時間與公休資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
新竹市東區文昌街85號
麻糬依照口味售價28~50元不等
以門市現場公佈為準
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