繼光香香雞辣腿丁回來了！ 加碼「超值三件嗑」任選三樣99元

2019-05-27 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自台中速食炸雞品牌「繼光香香雞」提供多元的炸物選擇，其中，香香迷熱愛的小辛辣腿丁、新纖蔬菜、金牌三節翅將從5/28起經典回歸，同時還有甜心地瓜球全新上市。為了讓消費者自由搭配出美味炸物組合，5/28至6/20的每周一到周四，共12天限時推出「超值三件嗑」任選3件炸物只要99元的超值套餐優惠。

本次回歸的「小辛辣腿丁」，採用去骨雞腿肉保留一定的肉皮比例，以花椒等特選辛香料醃製而成，一直是許多愛吃微辣或重口味粉絲的必買選項；「金牌三節翅」精選視覺感十足的三節翅，以獨家香料醃製，滿足愛吃翅的粉絲；蔬食系最愛的「新纖蔬菜」以新鮮玉米筍、四季豆、甜椒，薄粉油炸30秒，保留蔬菜鮮甜水分，三色蔬菜營養均衡，輕鬆享用無負擔；「甜心地瓜球」則包入鬆軟紫薯、甘甜香薯，甜鹹口感是必點的熱門新品。

為回饋粉絲，繼光香香雞於5/28至6/20的每周一到周四，推出「百元有找」的「超值三件嗑」炸物活動，任選A區炸物(金牌三節翅、塔香豬本丸、What’s丸)，加B區(蒜脆杏鮑菇、地瓜薯薯、墨魚甜不辣)，加Ｃ區(甜心地瓜球)，A、B、C區共三樣只要99元的超值套餐，香香迷快把握優惠期間開吃吧。