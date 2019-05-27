PABLO起司塔6月5日進軍台中 盛夏「芒果mini」同步登場

2019-05-27 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



日本人氣半熟起司塔PABLO去年年底以直營的方式回歸台灣，除了帶來6吋經典現烤半熟起司塔之外，還有一個人也能輕鬆享用PABLO mini。今年，PABLO 2號店將正式前進台中，開設台灣第一間PABLO mini專賣店，6月5日在新光三越台中中港店一樓開幕，讓中台灣的消費者也可以近距離地享用，在日本創下單日銷售超過2,000個，平均每7秒即賣出一個的超人氣起司塔。

為迎接PABLO mini專賣店在新光三越台中中港店一樓開幕，台北、台中2店除了經典原味、抹茶、巧克力、草莓的PABLO mini之外，也將於6月初推出季節限定、也是為台灣開發出新口味的PABLO mini芒果口味。濃郁的芒果起司餡，倒入酥脆塔皮中，烤到微焦後，撒上台灣金黃芒果丁，PABLO mini 芒果口味濃郁的芒果香甜，響受台灣專屬的夏日熱情。

PABLO表示，台中PABLO mini專賣店開幕將有多款如SABREL CHEESE 起司、SABREL CHEESE抹茶起司等新口味餅乾，以及TWIST消暑霜淇淋與大家見面，讓愛甜點的人有更多選擇。

「PABLO mini 台中店」

開幕時間：