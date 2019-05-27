任容萱搭寶格麗珠寶美翻坎城 網：改口喊任爸「岳父」

2019-05-27 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年的坎城影展，有著多位台灣女星共襄盛舉，讓向來以歐美明星為主的紅毯，也增添不少話題。包括了夏于喬、小S徐熙娣、宋芸樺等人都曾讓國際媒體驚艷。而首度受邀參與閉幕式的任容萱也不落人落，接連換穿兩套禮服，自帶仙氣美翻坎城，讓網友直說「看到任爸要改口叫岳父惹～」

近期在拍攝新戲「覆活」的任容萱，受到坎城影展的官方邀請，擔任閉幕式的觀禮嘉賓。首次造訪坎城的她，除了興奮之外，還特地到鄰近尼斯海邊散步、看美景來消除長途飛行的疲累。任容萱此行換了兩套造型，每一款都有著蓬裙和收腰的設計，讓比例更顯得高挑。她分別穿了由設計師Jimmy Choo自創品牌的藕灰色亮片刺繡高級訂製服，以及林莉為她量身打造的紅色裙擺禮服，妝容亦十分出色。