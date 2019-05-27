任容萱搭寶格麗珠寶美翻坎城 網：改口喊任爸「岳父」
今年的坎城影展，有著多位台灣女星共襄盛舉，讓向來以歐美明星為主的紅毯，也增添不少話題。包括了夏于喬、小S徐熙娣、宋芸樺等人都曾讓國際媒體驚艷。而首度受邀參與閉幕式的任容萱也不落人落，接連換穿兩套禮服，自帶仙氣美翻坎城，讓網友直說「看到任爸要改口叫岳父惹～」
近期在拍攝新戲「覆活」的任容萱，受到坎城影展的官方邀請，擔任閉幕式的觀禮嘉賓。首次造訪坎城的她，除了興奮之外，還特地到鄰近尼斯海邊散步、看美景來消除長途飛行的疲累。任容萱此行換了兩套造型，每一款都有著蓬裙和收腰的設計，讓比例更顯得高挑。她分別穿了由設計師Jimmy Choo自創品牌的藕灰色亮片刺繡高級訂製服，以及林莉為她量身打造的紅色裙擺禮服，妝容亦十分出色。
因此，當任容萱紅毯照一曝光後，網友們除了表示「美翻了、有夠『水』」之外，更誇口說「以後看到任爸要改口叫岳父惹～」而不論哪一套任容萱身上也都配戴了寶格麗（BVLGARI）所提供的高級珠寶系列，包括搭配藕灰色亮片刺繡高級訂製服的Fiorever系列鑽石流蘇耳環、花卉造型鑽石戒指與鑽石手鐲以及Divas’ Dream系列鑽石戒指，總價超過200萬元，更凸顯其優雅與大氣。
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