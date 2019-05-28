「俄羅斯第一天鵝」最愛貓空茶油麵線？芭蕾舞團花絮大公開！

2019-05-28 14:23 聯合新聞網 聯合數位文創



今年8月即將來台演出的「俄羅斯第一天鵝」 伊蓮娜•歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團 ，除了將帶來經典的《天鵝湖》，更將首次演出有「最難舞碼」之稱的《舞姬》。其實早在2011年，聖彼得堡芭蕾舞團就曾經來台演出，當時可說是一票難求，造就一股芭蕾旋風！然而這個來自遙遠北方國度的俄羅斯芭蕾舞團，當初是藉由什麼契機，開始來台演出呢？我們訪問到當時引進聖彼得堡芭蕾舞團的資深策展人—張正宜，與我們聊聊關於舞團背後不為人知的小故事，究竟優雅、專業的舞者下了舞台，會是什麼面貌呢？

聖彼得堡芭蕾舞團，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

Q.當初是如何接觸到聖彼得堡芭蕾舞團？並邀請他們來台演出？

大概是2009年的時候，當時我們主要是承接太陽馬戲團等規模較大的表演，在偶然機會下，有外部認識的策展人跟我提到聖彼得芭蕾舞團，現在正在準備亞洲巡演，並將他們介紹給我，在看過他們演出《天鵝湖》的DVD後，無論是女主角演出時的特殊氣質，或是整個舞團的表演呈現都非常紮實而且到位，畢竟《天鵝湖》是最容易被檢驗的舞碼，我認為這將會是個非常有潛力的表演！果不其然，2011年首次登台表演的成果非常亮眼，也剛好搭上電影《黑天鵝》的風潮，不枉當初特別說服社長接下這檔演出。

Q.芭蕾舞對外總是呈現氣質、優雅的形象，在與舞團密切接觸的過程中，有沒有什麼不為人知的花絮或故事值得與大家分享？

我最喜歡在舞團演出時，站在後台側邊觀賞（前提是要站在不會打擾到他們的位置），我覺得那是一種截然不同的體驗，舞台監督緊湊的指揮聲、舞者離開舞台後釋放的喘息、把握時間按摩筋骨，或是群舞跳躍時的震動。舞團在舞台上總是呈現完美的演出給觀眾，但在後台，就可以感受到這些專業舞者們的人性與努力。

Q.本次來台的重量級主演女伶：俄羅斯第一天鵝 – 伊蓮娜，過去也曾經來台，可否請您分享您印象中的伊蓮娜，是位怎麼樣的女性？

伊蓮娜不常說英文，所以我與她通常是透過她的老公來溝通。我印象中的伊蓮娜是位非常自律的女性，執行無油飲食，很少攝取碳水化合物，取而代之的是大量的蛋白質來補充訓練、表演的能量，不過有次我帶他們夫妻倆到貓空喝茶，伊蓮娜非常喜歡當地的茶油麵線，之後我也常買麵線做為禮物送給他們。

2014年伊蓮娜懷上了女兒，據說產後不到一個月她就回歸訓練了呢！在成為母親後，我覺得伊蓮娜又多了一分成熟的韻味，反映到她的演出，也展現了與以往不同的面貌。

Q.2019聖彼得堡芭蕾舞團台灣巡演，除了將演出經典《天鵝湖》，也將首次上演人稱最困難的芭蕾舞碼《舞姬》，是否可以請您向大家推薦這兩齣舞碼的看點呢？

《天鵝湖》是芭蕾舞劇的經典，除了最著名的黑天鵝「32鞭轉」，女主角需同時飾演「白天鵝」與「黑天鵝」，純潔、楚楚可憐的奧潔塔，與奔放、豔冠群芳的奧吉莉亞，角色切換對舞者的演技是一大考驗之外，欣賞兩者間的差異也非常有趣，不得不說伊蓮娜在這方面表現得非常突出。另外像是天鵝們整齊劃一的群舞、四小天鵝的橋段也是一大看點。柴可夫斯基的音樂也相當經典，相信旋律大家都已經非常熟悉了。

《舞姬》我還沒看過，不過它改編自印度詩劇，表演也有強烈的印度風情，揉合異國藝術文化產出的結果，我認為也會相當精彩。

Q.您如此喜歡芭蕾，可否請您向大家推薦這次2019來台演出的《伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團》呢？

「欣賞一齣芭蕾舞劇，是一場全感官的享受。」

我認為如果要欣賞一齣舞蹈表演，「芭蕾」是最好入手的。芭蕾舞劇有完整的故事線與起承轉合，而且大多是改編自大家耳熟能詳的故事，搭配悅耳的古典音樂，以優雅、美麗的姿態呈現給我們。視覺、聽覺、感覺，看一場芭蕾舞表演，是一場全感官的享受，推廌大家有機會一定要欣賞。

伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

【伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團】

柴可夫斯基經典鉅作《天鵝湖》

芭蕾舞史上最難舞劇《舞姬》

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院