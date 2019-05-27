預約試妝可免費拍「韓系證件照」 超完美修圖讓人讚嘆

2019-05-27 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在指定時間中，預約到嬌蘭櫃上體驗試妝，就能免費拍韓系證件照。圖／嬌蘭提供 分享 facebook 炙熱的酷夏，只有充滿沁涼、浪漫與優雅的香氛，能讓人心情愉悅啊！法國嬌蘭最受歡迎的一系列「花草水語淡香水」，共有12款，涵蓋櫻花、玫瑰、柑橘等多元的花果香氣，邀請大家到櫃上體驗最美好的香氛。另外想要體驗超美的韓系證件照服務嗎？只要預約試妝服務，就能免費拍。

6月起在全台嬌蘭專櫃，只要先到專屬網站預約，就能體驗「流蘇試香」服務，另外5月至7月，在限定櫃點消費，不限金額，即可獲得「花草水語果茶」一瓶；購買2瓶花草水語淡香水，就送「花草水語聞香品果透明袋」！

凡體驗香水花草水語還贈送「精美香水明信片」一款（共12款），可將自己喜歡的香氣，噴在明信片上，蓋上可愛的郵戳，把自己的香味記憶，寄送給心上人，讓心儀的對象、閨蜜，帶著香氣的記憶明信片至活動專櫃，即可兌換「針管香水」一支。

而在5月至8月的各櫃點指定時間內，可以預約參加「跟著嬌蘭去旅行-幻彩流星夏季限定韓系證件照攝影棚」，繳交預約金500元（可折抵商品購買），先學習2019夏日夢遊系列限量彩妝及幻彩流星系列，還送幻彩流星修容露5ml，體驗完後，到嬌蘭官方臉書指定區域tag友人參加活動，並公開分享，就能免費體驗拍攝「韓系證件照」，感受超強的證件照威力。

「幻彩流星夏季限定韓系證件照攝影棚」活動檔期與櫃點：

台中中友 5/31-6/2

桃園台茂 6/7-6/9

廣三SOGO 6/7-6/9

中壢SOGO 6/14-6/16

台中遠東 6/14-6/16

南京新光 6/21-6/23

巨蛋漢神 6/21-6/23

台北SOGO 6/27-6/29

信義A8 6/28-6/30

台南西門 7/5-7/7

SOGO BR4 8/9-8/11

板橋大遠百 8/16-8/18