親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

渣打銀行特製限量「好彩蛋」 歡迎客戶保單健檢

2019-05-27 16:23經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

歡慶端午節即將到來，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」) 特別準備限量5,000顆「好彩蛋」致贈客戶，預計自即日起發送，只要客戶前往全台各分行，體驗專屬保險建議、保單健診及保險需求分析，即可獲得財富管理好彩蛋，數量有限送完為止，讓客戶福氣滿滿，歡喜迎端午。

「五月五，慶端午」，除了吃粽子、賽龍舟，更有立蛋搏好運的傳統。相傳在端午當天中午十二點，將雞蛋直立在地上，未來一年會有滿滿好運勢。而今年渣打銀行更精心為客戶準備了屹立不搖的「好彩蛋」幸運物，不但能帶來好運，還是一顆多功能的乾燥除濕除臭蛋。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，適逢年度報稅季節，建議民眾在報稅時，重新檢視現有的保單狀況，考量為自己及家人增強保障，還可領取渣打銀行限量發送的端午應景「好彩蛋」，讓整年運勢強勁、福氣滿滿平安發大財！

自2019年4月1日（含）至2019年12月31日（含）前，親至各分行購買保誠人壽透過登錄於本行之業務員所銷售之壽險商品，每張保單均可獲得抽獎機會乙次；每月均會抽出頭獎「台北-英國倫敦經濟艙單人來回機票」乙名；二獎「桃園機場單人禮遇通關」共三名。本活動抽獎期間為2019年6月至2020年2月止，每月抽獎乙次，抽獎當月將抽出於抽獎當月兩個月前所核保生效且於抽獎當月仍有效之保單。

此外，渣打銀行財富管理處保險代理部亦於2019 年5月起，陸續舉辦多場保險專題講座，滿足客戶全方面的保險需求。

保險運勢桃園機場
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

洗錢防制、追稅令夾擊 國銀香港分行財管爆收攤潮

2019-05-27 14:42

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

富邦金Q1稅後淨利125億 EPS 1.22元業界第一

2019-05-27 14:34

凱基慈善基金會救急加助學金 關懷偏鄉學童

2019-05-27 13:00

端午立蛋求好運 外銀送客戶這顆好彩蛋

2019-05-27 12:59

致力推動都更、危老業務 臺灣企銀今年融資目標100億元

2019-05-27 12:50

罷工免驚 國泰產推最高1.8萬理賠金旅遊不便險

2019-05-27 12:50

專家：人民幣匯價本周有機會續揚

2019-05-27 12:25

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:34

台北權證講座／權證操作 要找對股票標的

2019-05-26 23:41

台北權證講座／郭哲榮：看錯方向 一定要停損

2019-05-26 23:41

台北權證講座／賴憲政：長槍配短刀 創造獲利

2019-05-26 23:41

台北權證講座／藍偉誠：用換檔心法 拉高勝率

2019-05-26 23:41

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

一銀催動綠生活 回響大

2019-05-26 23:10

台銀關懷弱勢 馨愛無限

2019-05-26 23:10

中信CSR奪四獎 最大贏家

2019-05-26 23:09

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

專家教你保／三階段投保 架構防護網

2019-05-26 22:43

保險小百科／變更職業 主動告知

2019-05-26 22:43

企業投保 留意四點

2019-05-26 22:43

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

元大ETF連結基金 開募

2019-05-26 22:13

富邦蔡明忠、蔡明興 股息連續兩年衰退

2019-05-26 01:34

IFRS 17效應...國泰蔡宏圖股利劇減四成

2019-05-26 01:33

台幣止貶回升 守穩31.5

2019-05-25 00:07

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 09:14

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

2019-05-26 17:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

鴻海：美中貿易戰 公司訂單有增有減

2019-05-26 17:45

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top