渣打銀行特製限量「好彩蛋」 歡迎客戶保單健檢

2019-05-27 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



歡慶端午節即將到來，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」) 特別準備限量5,000顆「好彩蛋」致贈客戶，預計自即日起發送，只要客戶前往全台各分行，體驗專屬保險建議、保單健診及保險需求分析，即可獲得財富管理好彩蛋，數量有限送完為止，讓客戶福氣滿滿，歡喜迎端午。

「五月五，慶端午」，除了吃粽子、賽龍舟，更有立蛋搏好運的傳統。相傳在端午當天中午十二點，將雞蛋直立在地上，未來一年會有滿滿好運勢。而今年渣打銀行更精心為客戶準備了屹立不搖的「好彩蛋」幸運物，不但能帶來好運，還是一顆多功能的乾燥除濕除臭蛋。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，適逢年度報稅季節，建議民眾在報稅時，重新檢視現有的保單狀況，考量為自己及家人增強保障，還可領取渣打銀行限量發送的端午應景「好彩蛋」，讓整年運勢強勁、福氣滿滿平安發大財！

自2019年4月1日（含）至2019年12月31日（含）前，親至各分行購買保誠人壽透過登錄於本行之業務員所銷售之壽險商品，每張保單均可獲得抽獎機會乙次；每月均會抽出頭獎「台北-英國倫敦經濟艙單人來回機票」乙名；二獎「桃園機場單人禮遇通關」共三名。本活動抽獎期間為2019年6月至2020年2月止，每月抽獎乙次，抽獎當月將抽出於抽獎當月兩個月前所核保生效且於抽獎當月仍有效之保單。

此外，渣打銀行財富管理處保險代理部亦於2019 年5月起，陸續舉辦多場保險專題講座，滿足客戶全方面的保險需求。