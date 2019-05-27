台中36樓最高咖啡館「咖啡任務」 花百元高空賞景用餐

2019-05-27 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



到高空景觀餐廳吹冷氣，邊喝飲料邊舒服用餐，還能靜心欣賞窗外夜景，要花很多錢嗎？ 「咖啡任務」靠窗位子搶手。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook

不少IG網友打卡分享了一家在台中隱藏版高空餐廳，位於台中市南區的「咖啡任務 CAFETASK」，是目前台中最高的景觀咖啡館，更棒的是完全符合價位親民、景觀優美的條件，喝一般下午茶的花費就可以欣賞到台中市景，可說是CP值相當高的放鬆好去處，無論是閨密相聚或情人約會，享受這樣浪漫氛圍不需花大錢，台中朋友真的好幸福啊。 「咖啡任務」高空景觀優美。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 高空賞景喝咖啡是「咖啡任務」最吸引人的地方。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 「咖啡任務」的餐點平價。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook

「咖啡任務」位於在台中市忠明南路上辦公大樓的36樓，如果不是因為IG網友的分享，不在這上班的民眾或附近居民，應該很難發現樓上藏了間優雅的高空咖啡館。店內飲料餐點提供各式咖啡、茶飲與氣泡飲等，單價不算很高，招牌甜點則是相當豪邁的金鍋鬆餅，網友分享鬆餅口味厚實，搭配奶油、果醬和巧克力醬入口，是份有飽足感的午後甜點，吃飽吃巧的披薩、可頌等也有不少顧客點購。 「咖啡任務」的餐點平價。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 「咖啡任務」高空景觀優美。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 高空賞景喝咖啡是「咖啡任務」最吸引人的地方。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook

來到「咖啡任務」當然是內用享受最為超值，店內座位數不多，假日來的時候通常是客滿狀態，加上如果要坐窗邊的位子，需要一些時間登記候位。如果為欣賞窗邊景色而來，來過的網友良心建議，真的需要些許耐心，能夠平日造訪盡量選擇平日，較有機會碰運氣坐到靠窗位子。更多詳細營業資訊或相關規定，可上店家粉絲團查詢。

「咖啡任務」高空景觀優美。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 「咖啡任務」藏身在商辦大樓內。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 「咖啡任務」靠窗位子搶手。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook 「咖啡任務」的餐點平價（以店面現場實際公佈為準）。圖／咖啡任務 提供 分享 facebook

哪裡吃

咖啡任務

地址：台中市南區忠明南路787號36樓（國王大樓）

各式咖啡60到90元、6吋披薩110元到150元、可頌70到90元、金鍋鬆餅90到120元，口味以現場菜單為準。低消為每人一品飲料或餐點。

特別說明：窗邊區遇坐位數量少，需現場櫃台登記排隊候位。切勿靠近拍打落地窗玻璃以免發生危險，售價或候位方式如有更動誤植，請以店家現場實際公佈為準。