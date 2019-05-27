睡衣穿上癮？「冰與火」蘇菲特納連穿兩天都不換衣服

2019-05-27 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



前幾年非常流行的「睡衣時尚」近來似乎又成了不少名人的穿搭首選風格，把成套花色的柔軟質料褲裝穿上身，無論是搭機旅遊或是出席活動都可以展現出率性的瀟灑態度，舒適度也提升不少，慵懶的星期一也許可以考慮也來試試這種裝扮帶來的放鬆感。

因為《冰與火之歌：權力遊戲》影集中的珊莎史塔克一角而走紅的蘇菲特納（Sophie Turner），近來為了電影《X戰警：黑鳳凰》頻跑宣傳，充滿氣勢的時尚穿搭品味也成了眾人關注的焦點。日前她隨劇組到韓國宣傳，選穿墨綠色Olivia von Halle的睡衣作為搭機服，這個與她同樣來自英國的頂級睡衣品牌以絲綢款式聞名，一件就要價近兩萬台幣。不過蘇菲特納去回程都穿著同一套睡衣搭機，可見舒適度一定很高。