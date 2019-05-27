售價1200！ COVA這款可頌冰淇淋有現刨松露奢華配料

2019-05-27 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



米蘭百年甜點品牌COVA，在去年推出的超人氣可頌冰淇淋，將於6/1強勢回歸。濃郁香甜Gelato和外酥內鬆可頌的完美結合，這次除原本的戀夏草莓、盛夏芒果和艷夏巧克力三種口味外，加碼推出三款全新口味，包括癒心抹茶、醉心荔枝，和高奢版本的「金迷松露沙巴雍」，將冰品享受推至新高度。

沙巴雍是義大利極富盛名的甜醬，最道地的方式是搭配無花果一起享用，此次，甜點主廚大膽結合經典和創意，打造高奢版可頌冰淇淋。將沙巴雍冰淇淋口感滑順而輕盈，依循傳統食譜加入些許瑪莎拉酒，甜而不膩的口感中，還多了一層微醺韻味，再淋上無花果油醋，酸甜交融。重頭戲的奢華配料，則是將松露巧克力馬卡龍以整張金箔包覆，最後現刨來自於義大利黑松露，散發松露的獨特香氣。

另外兩款新口味，則是飄散療癒茶香的「癒心抹茶」與清甜迷人的「醉心荔枝」，選用日本抹茶粉製作，每一口都能嘗到濃郁甘甜；還有夏季最受歡迎的水果荔枝，清甜微酸的風味，將烘烤恰到好處的可頌、冰淇淋完美搭配，上層則加上各式義式傳統手工餅乾、馬林糖、果醬、覆盆子碎等豐富配料，猶如豔陽下的一場熱鬧嘉年華。

金迷松露沙巴雍可頌冰淇淋每份售價1200元，其他口味每份皆為200元。6/1、6/2首二日，台北101店加購1元多送一件，每日限量50組，一人限購一組；6/3~6/30每周六台北101店和微風信義店B1專櫃，買一件第二件半價，每櫃各限量30組(金迷松露沙巴雍口味不參與前述二項之優惠活動)。

「可頌冰淇淋販售店櫃」

COVA微風信義店 台北市忠孝東路五段68號

B1F專櫃：02-2722-7586

COVA台北101店 台北市信義路五段7號