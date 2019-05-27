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台日合作仿造3萬年前獨木舟 6月24日從台灣航向沖繩

2019-05-27 12:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台、日合作驗證日本祖先3萬年前來自台灣？去年以仿古竹筏挑戰海上遷徙路線失敗，今年改以獨木舟挑戰黑潮，預計6月24日至7月13日間正式啟航，從台東長濱鄉烏石鼻出發，航向日本與那國島。

國立台灣史前文化博物館表示，明天（28日）開始進行為期10天出海划行訓練，預計6月24日至7月13日間正式啟航，從台東長濱鄉烏石鼻出發，航向日本與那國島，航程直線距離為205公里（111海浬），航行時不會使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航程方向。

日本考古人類學者海部陽介以沖繩等地區出土許多史前陶器的形制，與台灣出土的史前陶器形制相同，推測日本人的祖先遠從3萬年前從台灣順著太平洋黑潮來到沖繩，再逐漸擴散到全日本各地。海部陽介因而促成國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館，自2017年起合作「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」，以驗證日本人的祖先來源路徑由台灣跨越黑潮進入沖繩列島。

團隊2017年、2018年兩度由阿美族竹筏工藝家賴進龍（LAWAY）以傳統技藝製作仿古竹筏挑戰黑潮失敗，研究團隊2019年改採仿古獨木舟；最初獨木舟希望在台灣製作，也曾嘗試參考阿美族傳統造獨木舟技法造舟，但因海岸線林相改變，致取材不易等因素未成，最後改為在日本製作。

團隊以日本能登所產雪松，依模擬舊石器工具實驗製成，由日本考古學家山田昌久監製，工藝家雨宮國廣製作，獨木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。仿古獨木舟5月24 日自基隆運抵台東縣長濱烏石鼻港。

2019「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」獨木舟24日運抵台東長濱，船身重...
2019「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」獨木舟24日運抵台東長濱，船身重約350公斤，長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人。記者羅紹平／翻攝
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日本國立科學博物館仿製舊石器時代石斧進行實驗筏木。圖／海部陽介提供
日本國立科學博物館仿製舊石器時代石斧進行實驗筏木。圖／海部陽介提供
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日本國立科學博物館以舊石器時代石斧實驗筏木，筏木者為工藝家雨宮國廣。圖／海部陽介...
日本國立科學博物館以舊石器時代石斧實驗筏木，筏木者為工藝家雨宮國廣。圖／海部陽介提供
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2019「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」獨木舟24日運抵台東長濱烏石鼻漁...
2019「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」獨木舟24日運抵台東長濱烏石鼻漁港。記者羅紹平／翻攝
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獨木舟沖繩台東
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