夏日保養神帖 涼感護髮術

2019-05-27 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



若於旅行或外出不方便洗頭時，建議可使用「乾洗髮」。 圖／歐萊德提供 分享 facebook

隨著天氣逐漸炎熱，頭皮悶熱出油、散發頭氣異味是常見的夏季困擾，掌握沁涼原則是夏季養髮的祕訣，而藉由天然植萃的髮膚保養，不僅可讓頭皮肌膚感到舒暢，也可散發清新怡人的髮香，是今夏新趨勢。

薄荷、綠茶洗髮精 適合炎夏保養

Oright歐萊德強調髮膚養護要居家及外出保養雙管齊下。 圖／歐萊德提供 分享 facebook

零碳綠美妝O'right歐萊德今夏提倡的髮膚養護強調居家及外出保養雙管齊下，從髮膚潔淨到頭皮養護都可感受到清新舒暢。建議第一步，可於洗髮前以「經典氣墊木梳」梳理頭髮，去除髮絲表面髒汙，接著再進行髮膚潔淨，使用帶有涼感溫和的洗沐品潔淨保養，像是以新鮮薄荷葉萃取的「零度C洗髮精」或者採用有機認證綠茶萃取的「綠茶洗髮精」，都適合在炎炎夏日使用。

乾洗髮噴灑頭皮 外出旅行好清爽

若於旅行或外出不方便洗頭時，O'right歐萊德建議可使用「乾洗髮」，均勻噴灑距離頭皮約5公分處，O'right歐萊德的「檸檬草植萃乾洗髮」添加檸檬草萃取，協助調節與平衡油脂。

今年夏天首度登台的義大利沙龍髮品-PREVIA沛芮亞，全系列產品訴求以天然有機原料為主。 圖／得翔國際 分享 facebook

接著再以「頭皮噴霧」噴於頭皮兩側、頭頂部與後側髮根處，並以指腹稍加按摩，舒緩緊繃頭皮。像是採用沁涼薄荷與紫蘇萃取的「沁涼清新頭皮噴霧」和「茶樹抗菌頭皮噴霧」也令人有舒爽的感覺。

2019年夏天首度登台的義大利沙龍髮品-PREVIA沛芮亞，全系列產品訴求以天然有機原料為主，不添加任何有害化學物質，同時選用法國香水之都-格拉斯（Grasse）的精油配方，每個系列都有其專屬香氣，且還具備前、中、後調。

韓牌魅尚萱 推花漾新系列

也是將精油融入洗潤髮產品中的韓國髮妝品牌魅尚萱，今夏則是推出全新花漾糅香系列，其中「舒緩洗髮精」結合蓮花萃取物和薰衣草精油，「清新洗髮精」則選用了橙花和佛手柑，也建議可搭配兩款香氛洗髮精「疊香」使用，除了可讓香味層次更豐富外，香氣也會更持久繚繞。

「清新洗髮精」選用了橙花和佛手柑。 圖／魅尚萱提供 分享 facebook

AVEDA添海甘藍籽油 頭髮絲滑有自然光

長銷熱賣的AVEDA 「Shampure 純香系列」，今夏則是推出升級版，在不變的美好香氣中，強化薰衣草、依蘭依蘭的功能性舒緩成分，訴求每次使用都讓身心再一次感受無壓力的幸福。同時，裡頭還增加了海甘藍籽油，其恰到好處的滋潤度取代矽靈，增添頭髮的絲滑觸感及自然柔光，輕盈的海甘藍籽油還有著耐高溫的特性，可抵抗豔夏的熱風。