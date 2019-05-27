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美福義大利餐廳推家鄉分享餐 打卡有機會吃近萬元大餐

2019-05-27 07:06聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

正值餐飲淡季，美福飯店GMT義大利餐廳推出義式家鄉分享餐，台北美福大飯店西餐總主廚Massimo Picci端出托斯卡尼燉海鮮、紅酒慢燉小牛膝佐玉米糕及黑松露等12道餐點，每套9,999元起。另周一到周五推出義式牛排特餐1,080元起。若拍照打卡還可抽近萬元獎項。

美福飯店GMT義大利餐廳推出「義式家鄉分享餐」，主打托斯卡尼風味，五道海陸主餐供任選兩款，包含托斯卡尼燉海鮮、紅酒慢燉小牛膝佐玉米糕及黑松露、龍蝦番茄手工細麵、義式蔬菜湯、黑松露牛肝蕈菇濃湯等12道分享餐點。

其中，美福飯店首推托斯卡尼燉煮綜合海鮮，以番茄、紅酒、辣椒等食材，再搭配花枝、鮮蝦、淡菜、章魚等海味，還有古老家鄉菜紅酒慢燉小牛膝佐玉米糕.黑松露，用膠質豐厚的小牛膝煎至金黃後，將蔬菜、西芹、洋蔥及迷迭香、百里香等翻炒，再將小牛膝置於炒好的蔬菜上，加入紅酒煮至酒香四溢。每套9,999元，適合4人以上共享。除了多人分享餐外，美福飯店周一到五午間推出一人成行的義式牛排特餐，每套1,080元起。

美福飯店同步推出打卡抽獎活動，6月1日到6月24日間，拍下GMT義大利餐廳的照片或影片上傳個人社群網站，完成小編指定步驟，按讚數最高的就可免費品嘗價值高達9,999元的義式家鄉分享餐或是平日義式牛排特餐。

美福飯店推出義式家鄉分享餐，每套9,999元起，適合4人以上共享。圖／美福飯店提...
美福飯店推出義式家鄉分享餐，每套9,999元起，適合4人以上共享。圖／美福飯店提供
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除了多人分享餐外，還在周一到五午間推出一人成行義式牛排特餐，每套1,080元起。...
除了多人分享餐外，還在周一到五午間推出一人成行義式牛排特餐，每套1,080元起。圖／美福飯店提供
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