雪酪、粒粒冰都能入菜 P&T柏林茶館推夏季新菜單

2019-05-26 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



夏季套餐每套1,880元。圖／P&T柏林茶館提供 分享 facebook

雪酪、粒粒冰也能入菜！P&T柏林茶館以Summer Daydream維主題，推出夏季新菜單，將甜食或冰品常用的雪酪、粒粒冰用來做成醬汁，另用櫛瓜、水田芥、風乾橄欖等夏季田園食材，搭配墨魚、軟殼蟹、章魚等做成10多道清涼又好吃的菜肴，價位220元起。

迎接夏季到來，P&T柏林茶館推出夏季新菜單，先以酒漬彩色番茄沙拉和法國生蠔作為前菜，再用雪酪和粒粒冰入菜作為醬汁。還有「用吃的Mojito」，用白酒醃漬的彩色番茄中加入了澄清蕃茄湯做成的透明湯凍，並且將小黃瓜、蘋果、薄荷葉、羅勒製作成雪酪，拌一起吃入口清涼。

另一道法國生蠔用曼谷酸辣生蝦搭配香茅、乾蔥、魚露、辣椒調味，撒上由羅勒、檸檬和薄荷製作成的粒粒冰，讓人想一口接著一口。

夏天綠意盎然，P&T柏林茶館的夏季菜單，使用各種夏季隨處可見的綠為元素，如櫛瓜和水田芥燉飯。軟殼蟹酥炸後以曼谷是拉差醬汁和細扁麵相拌，成為一道熱辣曼谷的夏季日常。同時延續之前以茶入菜，使用有機花茶，融入料理味覺設計中。