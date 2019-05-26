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LAURA MERCIER重返台灣又降價 珍珠光澤粉露6月6日首賣

2019-05-26 16:40聯合報 記者劉小川╱即時報導

當紅彩妝品牌LAURA MERCIER蘿拉蜜思回來了！帶著法式優雅與紐約率性重返台灣市場，由資生堂集團接手後，LAURA MERCIER蘿拉蜜思宣布於6月6日在SOGO忠孝館開設全台首櫃，同步推新品與特惠組外，價格也較過去略降。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思品牌創辦人Laura Mercier女士，以藝術的背景，隻身到巴黎深造彩妝，把繪畫的細膩心思，用在彩妝上面，被紐約吸引前往發展，也創造了自己不同的彩妝價值，品牌核心以「無瑕透顏」的精神，只需要簡單的技巧與手法，輕鬆打造精緻、浪漫的法式妝感。

LAURA MERCIER的明星產品包括業界第一支的妝前保濕「煥顏凝露」，既輕透又保濕的感受、體驗，另一款則是許多明星最愛戴的一款產品「煥顏透明蜜粉」。

LAURA MERCIER返台後推出全新商品，珍珠光澤粉底的「煥顏粉露」，之前在南韓上市，馬上被搶購3000瓶缺貨。

煥顏粉露靈感來自於巴黎少女的肌膚，煥顏粉露添加天然的銀耳，能長時間的讓肌膚維持著潤澤感，並以珍珠光感科技，讓妳在任何日照、光源底下，都能不失真完整呈現自己的珠光美肌。全系列有30色，滿足所有膚色的需求。

品牌重新在台上市，也降價約10%，譬如煥顏透亮蜜粉從1600元降為1500元，多數商品都調降50至100元。

「煥顏凝露」多角粉撲，讓你上妝0死角。圖／LAURA MERCIER提供
「煥顏凝露」多角粉撲，讓你上妝0死角。圖／LAURA MERCIER提供
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妝前保濕「煥顏凝露」，輕鬆上妝，再也不擔心手笨。圖／LAURA MERCIER提...
妝前保濕「煥顏凝露」，輕鬆上妝，再也不擔心手笨。圖／LAURA MERCIER提供
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品牌重新在台上市，降價約10%，回饋喜愛羅拉蜜思的水水們。圖／LAURA MER...
品牌重新在台上市，降價約10%，回饋喜愛羅拉蜜思的水水們。圖／LAURA MERCIER提供
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珍珠光澤粉底的「煥顏粉露」，讓肌膚透出自然光感。圖／LAURA MERCIER提...
珍珠光澤粉底的「煥顏粉露」，讓肌膚透出自然光感。圖／LAURA MERCIER提供
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