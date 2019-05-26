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大家都在穿！連身泳裝復古性感 加點音樂元素更有型

2019-05-26 16:19聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

源自加州時尚精品泳裝品牌WET日前舉辦「2019 WET Anthem泳裝新品展演暨時尚音樂秀」， 請到女星陶晶瑩，中國好聲音秦宇子擔任演唱嘉賓，並由模特兒展現全新泳裝系列商品。而SPORT b.則是再度攜手法國游泳用品品牌arena，以巴黎的日與夜為創作靈感，發表全新春夏聯名泳裝。

WET今年延續「重新定義性感 REDEFINING SEXY」的品牌理念，以復古風情、吉普賽印象、海島渡假、時尚奢華及當代流行藝術等5大概念，結合天鵝絨、流蘇、花卉織紋和金屬扣環等元素，透過不同的圖騰及印花來強調「訂製時尚」，展現適合多變女性的各種泳裝穿搭。無論是近年很夯的復古風連身泳裝、俏皮性感的兩件式設計，甚至是罩衫等等，都以搶眼的配色和細節設計，傳遞輕鬆愉快的夏日風情。

agnès b.年輕副牌SPORT b.，繼去年與法國游泳用品品牌arena合作後，今年再度推出聯名作品。巧妙地揉合arena的高機能專業技術與Agnès女士的生活藝術美學，展現出年輕人以音樂、色彩與運動為生活點綴的自由態度。

SPORT b. x arena 2019聯名泳裝系列以黑、白、橙3色為主，搭配條紋與閃電圖案呈現動感姿態。使用的面料及剪裁，與arena為專業游泳選手而設計的系列同步，採用LYCRA® XTRA LIFE™製作，能持久貼身，抵禦氯水、高溫和防曬乳的侵蝕。貼合身形的剪裁也有助於動作上的流暢度，兼顧實用功能性。泳裝上的霓虹光影圖案來自於巴黎的雨夜街燈，透著朦朧之美。全系列備有男女款式，男裝泳褲有平口及膝款，以及短袖防曬上衣；女裝有連身款及Bra Top運動款泳衣，也備有長袖防曬衣、防曬長褲及網紗上衣。另有泳帽、泳鏡及沙灘袋等配件選擇。

SPORT b. x arena 2019黑白條紋Bra Top運動型泳裝，3,...
SPORT b. x arena 2019黑白條紋Bra Top運動型泳裝，3,280元。圖／SPORT b.提供
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單件連身款泳裝，採用百搭下身三角款式設計，後背十字交叉綁帶可調節，透露出女人性感小心機，6,800元。圖／WET提供
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SPORT b. x arena 2019閃電圖紋運動型泳褲，3,180元。圖／...
SPORT b. x arena 2019閃電圖紋運動型泳褲，3,180元。圖／SPORT b.提供
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SPORT b. x arena 2019連身式泳裝，3,280元。圖／SPORT b.提供
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粉色連身泳裝低胸的設計與可拆式繞脖肩帶勾勒出上身性感輪廓，配有亮色滾邊，帶來額外的吸引力。8,800元。圖／WET提供
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在前身的俏皮交叉剪裁為這款經典露背單品帶來絲絲調情感。別緻的花卉印花在奢華閃亮面料上進一步增添優雅魅力，8,800元。圖／WET提供
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SPORT b. x arena 2019霓虹光影圖案連身式泳裝，3,280元。...
SPORT b. x arena 2019霓虹光影圖案連身式泳裝，3,280元。圖／SPORT b.提供
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採用低領低腰設計，呈現出女人內心狂野。胸前深V後綁帶交叉，以線條調整包覆效果、修飾胸型；大面積露背，完美呈現背部線條，7,800元。圖／WET提供
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源自加州時尚精品泳裝品牌WET日前舉辦「2019 WET Anthem泳裝新品展...
源自加州時尚精品泳裝品牌WET日前舉辦「2019 WET Anthem泳裝新品展演暨時尚音樂秀」， 請到女星陶晶瑩擔任演唱嘉賓，並由模特兒展現全新泳裝系列商品。圖／WET提供
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agnès b.年輕副牌SPORT b.，繼去年與法國游泳用品品牌arena合作...
agnès b.年輕副牌SPORT b.，繼去年與法國游泳用品品牌arena合作後，今年再度推出聯名作品。圖／SPORT b.提供
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SPORT b. x arena 2019防曬短袖上衣，3,180元。圖／SPO...
SPORT b. x arena 2019防曬短袖上衣，3,180元。圖／SPORT b.提供
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