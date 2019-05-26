大家都在穿！連身泳裝復古性感 加點音樂元素更有型

2019-05-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



源自加州時尚精品泳裝品牌WET日前舉辦「2019 WET Anthem泳裝新品展演暨時尚音樂秀」， 請到女星陶晶瑩，中國好聲音秦宇子擔任演唱嘉賓，並由模特兒展現全新泳裝系列商品。而SPORT b.則是再度攜手法國游泳用品品牌arena，以巴黎的日與夜為創作靈感，發表全新春夏聯名泳裝。

WET今年延續「重新定義性感 REDEFINING SEXY」的品牌理念，以復古風情、吉普賽印象、海島渡假、時尚奢華及當代流行藝術等5大概念，結合天鵝絨、流蘇、花卉織紋和金屬扣環等元素，透過不同的圖騰及印花來強調「訂製時尚」，展現適合多變女性的各種泳裝穿搭。無論是近年很夯的復古風連身泳裝、俏皮性感的兩件式設計，甚至是罩衫等等，都以搶眼的配色和細節設計，傳遞輕鬆愉快的夏日風情。

agnès b.年輕副牌SPORT b.，繼去年與法國游泳用品品牌arena合作後，今年再度推出聯名作品。巧妙地揉合arena的高機能專業技術與Agnès女士的生活藝術美學，展現出年輕人以音樂、色彩與運動為生活點綴的自由態度。