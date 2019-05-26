留鬍子的男人最帥！刮鬍比優雅 香奈兒藍色系列增添MAN味
男士們要展現優雅成熟、質感，對於修整鬍鬚是每天都必須要做的事情，也是一門精緻藝術。不論長與短，都可依自己的穿衣風格、場合來做調整，有著完美的鬍鬚輪廓，更能表達出自己的個人品味感，展現不一樣的個人特質。
香奈兒男士香氛中，最受歡迎的藍色男性香水系列，也推出更多系列商品，針對都會型男推出兩款男士刮鬍系列產品「香奈兒藍色男性刮鬍霜」、「香奈兒藍色男性全效乳液」。
鼓勵每天都需要修鬍子的男士，對於刮鬍後的肌膚保養觀念更為重要，讓你在刮鬍時保護肌膚，刮鬍後的肌膚保養更是重要，也加強了保濕。淡淡的木質香氣，在刮鬍的時候，也是一件療癒的事情。
香奈兒藍色男性刮鬍霜
清爽質地，更能精準掌握鬍鬚的輪廓，為自己修整有型的風格鬍型，讓你輕鬆駕馭。刮鬍時，最害怕是刮鬍刀對皮膚的傷害，這款藍色男性刮鬍霜，能柔嫩刮鬍後的肌膚，更能將鬍子修理乾淨，而不會讓肌膚感受到紅腫、癢的問題。
刮鬍後就重要的就是舒緩、保濕、鎮靜，「香奈兒藍色男性全效乳液」可以快速地滲透肌膚，由於這款乳液，屬於凝膠狀的質地，不會殘留在鬍鬚上，使用起來讓肌膚感受柔嫩、舒適，這樣創造完美鬍型，更是輕鬆俐落。
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