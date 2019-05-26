留鬍子的男人最帥！刮鬍比優雅 香奈兒藍色系列增添MAN味

2019-05-26 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



男士們要展現優雅成熟、質感，對於修整鬍鬚是每天都必須要做的事情，也是一門精緻藝術。不論長與短，都可依自己的穿衣風格、場合來做調整，有著完美的鬍鬚輪廓，更能表達出自己的個人品味感，展現不一樣的個人特質。

香奈兒男士香氛中，最受歡迎的藍色男性香水系列，也推出更多系列商品，針對都會型男推出兩款男士刮鬍系列產品「香奈兒藍色男性刮鬍霜」、「香奈兒藍色男性全效乳液」。

鼓勵每天都需要修鬍子的男士，對於刮鬍後的肌膚保養觀念更為重要，讓你在刮鬍時保護肌膚，刮鬍後的肌膚保養更是重要，也加強了保濕。淡淡的木質香氣，在刮鬍的時候，也是一件療癒的事情。

香奈兒藍色男性刮鬍霜

清爽質地，更能精準掌握鬍鬚的輪廓，為自己修整有型的風格鬍型，讓你輕鬆駕馭。刮鬍時，最害怕是刮鬍刀對皮膚的傷害，這款藍色男性刮鬍霜，能柔嫩刮鬍後的肌膚，更能將鬍子修理乾淨，而不會讓肌膚感受到紅腫、癢的問題。