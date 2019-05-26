Logo風潮不退燒！「小鬼」黃鴻升搶先穿Boy London台灣限定系列

2019-05-26 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



來自英國的時尚品牌Boy London日前舉辦了夏季新品上市活動，同時曝光全新的台灣限定系列，並邀請藝人「小鬼」黃鴻升來演繹。品牌還將南投的經緯度座標「23.9037° N, 121.0794° E」融入設計中，展現十足的台味。

受邀演繹新品的黃鴻升認為，Boy London的風格一直都是他所欣賞的，而且全新的台灣限定系列也能看出品牌的用心，十分有意思。近來，黃鴻升將開始單曲「PLAN B」的前導宣傳，所以之後的造型除了會穿自創的潮牌之外，也會考慮Boy London的系列，他笑說「名稱裡剛好都有個B」。這一季，Boy London再度為台灣設計出限定系列，共發售七款單品，延續中性風格及黑白經典配色，並加入「電光藍」新色。同時，翻玩經典鷹式標誌結合Boy London字樣，打造出具有手寫字體與塗鴉風格的全新圖樣。設計團隊還發揮巧思，將專屬的經緯度座標「23.9037° N, 121.0794° E」印製於袖口或背部。品牌的台灣方說，這個座標剛好是台灣中心點，位於南投縣境內，讓人受到其用心。