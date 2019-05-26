自帶「仙女濾鏡」 艾兒芬妮、瑪格羅比美翻香奈兒坎城晚宴

2019-05-26 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌香奈兒與知名雜誌浮華世界（Vanity Fair France）日前在第72屆坎城影展期間舉辦晚宴，眾星盛裝出席與會。包括香奈兒品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）、本屆評審艾兒芬妮（Elle Fanning）、法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等人都穿著品牌服飾現身，在燈光美氣氛佳的晚宴會場襯托下，讓每個人看來都自帶「仙女濾鏡」，像時尚大片一樣充滿氣勢又浪漫優雅。

在本屆坎城影展中可說是搶盡鋒頭的艾兒芬妮，選穿香奈兒春夏粉色花朵飾邊亮片刺繡洋裝，粉色的甜美配上立體花朵裝飾細節，充分展現繁複工藝技術，也更彰顯出脫俗清新的氣質，宛如她所飾演的「睡美人」再現。瑪格羅比和瑪莉詠柯蒂亞都以2019/20 Cruise度假系列造型現身，瑪格的白色蕾絲刺繡珠飾斜肩洋裝性感又優雅，黑白色字母刺繡緊身套裝則是讓瑪莉詠在貴氣中增添率性氣息，「要穿不穿」的米色羊毛外套也透著一股慵懶隨興之感。