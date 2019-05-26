「她的私生活」金材昱裝酷耍帥 造型就靠TAG Heuer表

2019-05-26 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



由網路小說改編而成的韓劇「她的私生活」由於男、女主角的高顏值，以及有趣的情節，吸引了不少觀眾收看，成為目前討論度最高的戲劇之一。連帶劇中主角的穿搭，也成為粉絲們熱議的話題之一，像是女主角朴敏英的造型，就引發了套裝熱潮。

而被粉絲譽為「從少女漫畫中走出來」的男主角金材昱，飾演了個性傲嬌的新任美術館館長，在劇中更是換穿了多套略為寬鬆剪裁的特色西裝，搭配起他俊美的五官、高挑的身材，展現出斯文又帶點帥痞的氣息，立刻成為目前最當紅的少女偶像之一。不僅如此，「她的私生活」的造型師，不因為是男裝，而忽略搭配的細節，除了鞋款和身上配飾之外，還讓金材昱在其中配戴了泰格豪雅（TAG Heuer）的Link及Autavia腕表，呈現他同時身為美術館館長以及畫家的兩種不同身份。