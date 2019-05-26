VIVE Focus Plus三創首亮相 VIVE未來樂園現場體驗抽好禮

2019-05-26 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台北八德商圈一年一度的「夏日瘋街樂園」活動本週末熱烈舉辦中，今年HTC也在三創生活園區中心廣場推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，除了提供消費者多款趣味VR體驗內容及遊戲，現場還首度開放消費者體驗最新的VIVE Focus Plus一體機，只要加入HTC的Line@活動帳號，即可省去排隊時間，依指示完成免費體驗預約。

「VIVE未來樂園」現場共有5大體驗區，除了展出HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，還有HTC互動廣告實驗室推出、結合五官識別及智慧語音技術的「AR智拍變妝」。另外還邀請包含學習王科技、必揚實境、時刻旅行等VR內容開發商，設計了「用VIVE玩出專注力」、「VIVE未來實驗室」與「VIVE時刻旅行」等寓教於樂的有趣VR遊戲讓民眾現場體驗。

而首度供民眾體驗的VIVE Focus Plus提供了兩個超音波6DoF控制器，並搭載類比板機（analog trigger）功能，讓使用者可以控制VR中的物件，或透過來自壓力感測的互動，體驗到真正的沉浸感，特別適合運動、音樂類型遊戲使用。

民眾於活動現場領取闖關DM並挑選任2種主題體驗，完成後獲得戳章並加入粉絲團、Line@，就有機會可以獲得HTC VIVE 1台、HTC Desire 12+、HTC網路商店折價券500元、行動電源等好禮。即日起至6月2日，同場加映春季電腦展特別優惠，至HTC專賣店及HTC網路商店購買HTC U12+即可獲得市價1,590元的藍牙耳機，購買HTC U11+可獲得市價1,490元的原廠行動電源，購買HTC U12 life及HTC Desire 12s可獲得64GB記憶卡；至HTC專賣店購買指定機款還可再享2年保固。若購買指定VIVE產品，除盒內附贈免費6個月VIVEPORT INFINITY無限下載訂閱會籍（價值2,514元），另再加碼贈6個月VIVEPORT INFINITY，讓消費者一整年暢玩VR內容統統免費。

《VIVE未來樂園》

地點：三創生活園區中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）