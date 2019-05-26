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VIVE Focus Plus三創首亮相 VIVE未來樂園現場體驗抽好禮

2019-05-26 13:32聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

台北八德商圈一年一度的「夏日瘋街樂園」活動本週末熱烈舉辦中，今年HTC也在三創生活園區中心廣場推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區，除了提供消費者多款趣味VR體驗內容及遊戲，現場還首度開放消費者體驗最新的VIVE Focus Plus一體機，只要加入HTC的Line@活動帳號，即可省去排隊時間，依指示完成免費體驗預約。

「VIVE未來樂園」現場共有5大體驗區，除了展出HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，還有HTC互動廣告實驗室推出、結合五官識別及智慧語音技術的「AR智拍變妝」。另外還邀請包含學習王科技、必揚實境、時刻旅行等VR內容開發商，設計了「用VIVE玩出專注力」、「VIVE未來實驗室」與「VIVE時刻旅行」等寓教於樂的有趣VR遊戲讓民眾現場體驗。

而首度供民眾體驗的VIVE Focus Plus提供了兩個超音波6DoF控制器，並搭載類比板機（analog trigger）功能，讓使用者可以控制VR中的物件，或透過來自壓力感測的互動，體驗到真正的沉浸感，特別適合運動、音樂類型遊戲使用。

民眾於活動現場領取闖關DM並挑選任2種主題體驗，完成後獲得戳章並加入粉絲團、Line@，就有機會可以獲得HTC VIVE 1台、HTC Desire 12+、HTC網路商店折價券500元、行動電源等好禮。即日起至6月2日，同場加映春季電腦展特別優惠，至HTC專賣店及HTC網路商店購買HTC U12+即可獲得市價1,590元的藍牙耳機，購買HTC U11+可獲得市價1,490元的原廠行動電源，購買HTC U12 life及HTC Desire 12s可獲得64GB記憶卡；至HTC專賣店購買指定機款還可再享2年保固。若購買指定VIVE產品，除盒內附贈免費6個月VIVEPORT INFINITY無限下載訂閱會籍（價值2,514元），另再加碼贈6個月VIVEPORT INFINITY，讓消費者一整年暢玩VR內容統統免費。

《VIVE未來樂園》

地點：三創生活園區中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）

時間：5/26 13:00～19:00

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VIVE時刻旅行，內容包括台灣著名景點，每季還會推出新的國外景點（如：越南峴港）體驗。記者黃筱晴／攝影
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VIVE未來實驗室，透過VR在一般教育場域就能操作可能帶有危險性的科學實驗而不用擔心安全性問題。記者黃筱晴／攝影
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HTC於三創生活園區中心廣場推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區。記者黃筱晴／...
HTC於三創生活園區中心廣場推出「VIVE未來樂園」虛擬實境體驗區。記者黃筱晴／攝影
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HTC VIVE STUDIOS推出的全新拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，讓使用者在享受音樂的同時，還能跟隨教練指示來揮拳或是閃避。記者黃筱晴／攝影
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AR智拍變妝，結合五官識別及智慧語音技術，透過對鏡頭抿嘴就能輕鬆改變風格和完成自拍美照。記者黃筱晴／攝影
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「VIVE未來樂園」現場首度開放消費者體驗最新的VIVE Focus Plus一...
「VIVE未來樂園」現場首度開放消費者體驗最新的VIVE Focus Plus一體機。記者黃筱晴／攝影
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