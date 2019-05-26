用腰果、豆腐取代奶油 無蛋奶甜點好好吃

2019-05-26 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



試試全無蛋和牛奶，更健康的甜點！原本是室內設計師的Julie是素食者，孩子從在肚子裡就是素食寶寶。小孩都愛吃甜點，但鮮少有純素的甜點，因此Julie開始實驗如何不使用動物性食材，做出好吃的蛋糕，讓孩子照樣享甜點又保健康，也減少過敏原可能。

她的成果，就在《甜素烘焙實驗室》（帕斯頓）一書。書中她示範如何用豆腐泥、南瓜泥、腰果泥、腰果鮮奶油和原味慕斯等，變化出各式甜點，低糖、無反式脂肪、無氫化油、無合成代蛋粉、無人造鮮奶油、無香精、無化學添加，給孩子吃也完全不擔心。

像今天介紹的老奶奶柑橘蛋糕，使用兩種不同配比的麵粉與燕麥粉，維持這款蛋糕高麵粉比例的紮實口感。其中添加了現榨的柑橘泥與柑橘皮屑，出爐後微熱的蛋糕淋上柑橘糖霜，呈現做法相似但口感不同以往的老奶奶柑橘蛋糕。Julie提醒，柑橘泥建議使用新鮮的果泥、果汁，糖粉也須使用純糖粉。

不少孩子害怕的紅蘿蔔，Julie巧手變成戚風蛋糕。Julie說，紅蘿蔔在中世紀歐洲是甜菜根外取代糖做成甜點的絕佳食物，後來更是最能代表英國的家常甜點，保證孩子一口接一口。她提醒，其中用到亞麻仁籽粉，為避免亞麻仁籽氧化，宜先研磨成粉；椰奶油則須將罐裝椰奶冰入冰箱藏一天，取出後上層凝固的白色部分即為椰奶油。

鳳梨反轉蛋糕名字來自法國，Julie說，據說1880 年法國一對經營旅館的姊妹，有天製作蘋果派時忘了放派皮，直接把蘋果放在煎鍋上煎，發現後乾脆把本應放最下層的派皮放在蘋果上，做成反過來的蘋果塔，大受歡迎。

今天Julie用屏東有機金鑽鳳梨製成鳳梨乾與鳳梨糖漿，滲入椰奶蛋糕，讓台灣誕生鳳梨反轉蛋糕。她提醒，鳳梨須先烤乾，以免蛋糕整體水分太多。

榮新診所營養師李婉萍表示，老奶奶柑橘蛋糕加了燕麥粉，減少高筋麵粉，如此可增加膳食纖維；用豆漿取代飽和性油脂奶油或棕櫚油，則可減少膽固醇，也減少心血管疾病發生。