親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

用腰果、豆腐取代奶油 無蛋奶甜點好好吃

2019-05-26 10:19聯合報 記者何定照╱即時報導

試試全無蛋和牛奶，更健康的甜點！原本是室內設計師的Julie是素食者，孩子從在肚子裡就是素食寶寶。小孩都愛吃甜點，但鮮少有純素的甜點，因此Julie開始實驗如何不使用動物性食材，做出好吃的蛋糕，讓孩子照樣享甜點又保健康，也減少過敏原可能。

她的成果，就在《甜素烘焙實驗室》（帕斯頓）一書。書中她示範如何用豆腐泥、南瓜泥、腰果泥、腰果鮮奶油和原味慕斯等，變化出各式甜點，低糖、無反式脂肪、無氫化油、無合成代蛋粉、無人造鮮奶油、無香精、無化學添加，給孩子吃也完全不擔心。

像今天介紹的老奶奶柑橘蛋糕，使用兩種不同配比的麵粉與燕麥粉，維持這款蛋糕高麵粉比例的紮實口感。其中添加了現榨的柑橘泥與柑橘皮屑，出爐後微熱的蛋糕淋上柑橘糖霜，呈現做法相似但口感不同以往的老奶奶柑橘蛋糕。Julie提醒，柑橘泥建議使用新鮮的果泥、果汁，糖粉也須使用純糖粉。

不少孩子害怕的紅蘿蔔，Julie巧手變成戚風蛋糕。Julie說，紅蘿蔔在中世紀歐洲是甜菜根外取代糖做成甜點的絕佳食物，後來更是最能代表英國的家常甜點，保證孩子一口接一口。她提醒，其中用到亞麻仁籽粉，為避免亞麻仁籽氧化，宜先研磨成粉；椰奶油則須將罐裝椰奶冰入冰箱藏一天，取出後上層凝固的白色部分即為椰奶油。

鳳梨反轉蛋糕名字來自法國，Julie說，據說1880 年法國一對經營旅館的姊妹，有天製作蘋果派時忘了放派皮，直接把蘋果放在煎鍋上煎，發現後乾脆把本應放最下層的派皮放在蘋果上，做成反過來的蘋果塔，大受歡迎。

今天Julie用屏東有機金鑽鳳梨製成鳳梨乾與鳳梨糖漿，滲入椰奶蛋糕，讓台灣誕生鳳梨反轉蛋糕。她提醒，鳳梨須先烤乾，以免蛋糕整體水分太多。

榮新診所營養師李婉萍表示，老奶奶柑橘蛋糕加了燕麥粉，減少高筋麵粉，如此可增加膳食纖維；用豆漿取代飽和性油脂奶油或棕櫚油，則可減少膽固醇，也減少心血管疾病發生。

紅蘿蔔戚風蛋糕用杏仁粉，可增加大量維生素E，又用了亞麻仁籽粉，這樣可增加膳食纖維，油脂比率也低。鳳梨反轉蛋糕，由於鳳梨本身就膳食纖維高，讓蛋糕可增加膳食纖維，也適合長輩吃。

紅蘿蔔戚風蛋糕。圖／帕斯頓提供
紅蘿蔔戚風蛋糕。圖／帕斯頓提供
分享
鳳梨反轉蛋糕。圖／帕斯頓提供
鳳梨反轉蛋糕。圖／帕斯頓提供
分享
老奶奶柑橘蛋糕。圖／帕斯頓提供
老奶奶柑橘蛋糕。圖／帕斯頓提供
分享

鳳梨甜點
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

鹿、熊貓、馬來貘 揭開東亞殖民史

2019-05-26 10:18

在池上遇見心中樂園 蔡康永、侯文詠收藏畫作聯手展出

2019-05-25 21:42

F1直接尬上噴射戰鬥機？路易斯漢米爾頓這太誇張

2019-05-25 20:55

迪歐提瑪四重奏 帶來巴爾托克的「吶喊」

2019-05-25 20:04

台新藝術獎揭曉 布拉瑞揚返鄉舞作破紀錄

2019-05-25 19:44

東京迪士尼「明星餐」7月8日停止供應！想要「跟米奇吃早餐」快衝一波

2019-05-25 18:28

比朝天椒辣30倍！摩斯推出「史上最辣」激辛照燒雞肉漢堡

2019-05-25 17:04

風靡韓妹的新寵「rom&nd絕美任霧奶油唇釉」！這家藥妝店就買得到

2019-05-25 16:24

「蝦醬、芒果」通通拿來包粽子 特色創意粽讓端午節變有趣

2019-05-25 15:34

名片尺寸＋8種熱門色！「露華濃迷你精裝8色眼影盤」這款色號看到有貨就快買

2019-05-25 15:29

「寶島長春」全長66公尺 今起在南美館展出

2019-05-25 15:07

化粧品控管7月起加嚴 業者未監控不良反應最高罰100萬

2019-05-25 14:05

下周梅雨鋒面報到！趁周末好天氣快搶買「防潮小物」這幾款除濕又爆萌

2019-05-25 13:55

新航推線上夏季旅展 8,838元起體驗新航優質服務

2019-05-25 13:43

世衛行動團歸國 攜手美日強化區域防疫網絡

2019-05-25 12:37

坎城紅毯曝光度最高的項鍊！寶詩龍設計太百搭 女星名模都搶戴

2019-05-25 09:49

鑽石羽毛就是完美紅毯dress code！從蒂妲史雲頓到趙汝珍都少不了

2019-05-25 08:23

涓豆腐進駐南港車站 滿千送千、99元吃海鮮煎餅

2019-05-24 22:36

即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35

零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16

輕食新選擇 信義誠品開賣6款低GI餐盒限時販售

2019-05-24 19:22

零食展限定！ 超萌「卡娜赫拉人形燒霜淇淋」全台獨賣

2019-05-24 18:35

時尚編輯真心大推 什麼神T這麼威？

2019-05-24 18:31

百貨美食訂位神器使用率增7成 會員獨享「牛排教父」饗宴

2019-05-24 18:03

全年最低折扣！ Yahoo奇摩購物中心推「adidas超級品牌日」

2019-05-24 17:57

坎城小腰精 瑟琳娜戈梅茲、蕾雅瑟杜美給妳看

2019-05-24 17:51

外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12

小S背MK彩紅包祝福同婚日起跑 穿出上班族灰色系風格

2019-05-24 16:36

亞洲人最愛威士忌 羅芙奧春拍酒王上看千萬

2019-05-24 16:36

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

燦坤獨賣「石頭掃地機器人」 首波預購送30片拖布

2019-05-24 16:02

兒盟調查：小孩走失 逾半因家長滑手機或忙逛街

2019-05-24 14:16

坎城畢竟文青主場！ 札維耶多藍帶新片及卡地亞重返坎城

2019-05-24 14:14

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

台中食尚夜生活！「統一麵」X「逢甲夜市」17道創意料理快閃登場

2019-05-24 12:15

貝拉哈蒂德難得燦爛一笑 動物紋穿搭就是這麼性感迷人

2019-05-24 11:38

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

來台旅客成長率亞洲墊底 學者：陸客減少抵銷

2019-05-24 11:37

台日觀光峰會發表富山宣言 力拚2020互訪800萬人

2019-05-24 11:11
看更多

熱門文章

從北而南大雨特報！注意強降雨、雷擊、強陣風

2019-05-25 16:10

下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03

太幸運！統一發票今開獎 他花「8元買報紙」中千萬大獎

2019-05-25 17:43

午後熱對流發展 今有瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-05-26 05:11

萬安42號演習將登場 警提醒：禮車靈車一樣受管制

2019-05-25 15:14

每年影響20萬考生！6月報名駕訓班恐漲價 費用1萬元起跳

2019-05-25 16:13

影／表姊不到40歲肝癌逝 藝人紅毛：不菸不酒也沒熬夜

2019-05-25 13:53

殺破狼周運勢／白羊、天秤金錢運佳 獅子職場鋒芒畢露

2019-05-26 00:00

每日星座運勢／牡羊運勢出現小高潮 聚財能力增強

2019-05-26 00:00

炫耀文？他抱怨34歲只領24K 一句話讓劇情大反轉

2019-05-25 10:54

得主是你嗎？3、4月統一發票千萬大獎開出了

2019-05-25 12:56

5大渣男一文看清！ 網民：「甘蔗男最可怕！」

2019-05-25 19:58

以為是中暑 婦人發燒檢查竟是肺癌第三期

2019-05-26 07:43

密集恐懼注意！魚缸沒關燈 回頭看水上竟成「屍海」

2019-05-25 11:29

不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14

比朝天椒辣30倍！摩斯推出「史上最辣」激辛照燒雞肉漢堡

2019-05-25 17:04

貪食蛇！巨蟒吞更大巨蟒變超腫 消化不良全吐光

2019-05-25 10:38

下周梅雨鋒面報到！趁周末好天氣快搶買「防潮小物」這幾款除濕又爆萌

2019-05-25 13:55

對流雲系發展旺盛 11縣市大雨特報

2019-05-25 15:19

不菸酒不熬夜... 不滿40歲肝癌奪命

2019-05-25 23:22

研究：6成自殺者 身亡前7天曾就醫

2019-05-25 18:14

健康食品有效成分差很大 專家教你怎麼挑

2019-05-26 07:45

F1直接尬上噴射戰鬥機？路易斯漢米爾頓這太誇張

2019-05-25 20:55

駕訓班學費下限 6月起漲2千

2019-05-26 00:00

金門小水獺命名擲筊 城隍點名「青嶼」

2019-05-25 23:35

【閱讀生活】田中光／從離婚訴訟看雙重標準

2019-05-26 06:00

在池上遇見心中樂園 蔡康永、侯文詠收藏畫作聯手展出

2019-05-25 21:42

發展小港機場 學者：分級收費可望吸引航線進駐

2019-05-25 10:37

東京迪士尼「明星餐」7月8日停止供應！想要「跟米奇吃早餐」快衝一波

2019-05-25 18:28

台南辦淨溪 張子敬：垃圾不落溪媽祖龍王都開心

2019-05-25 11:49

【童言童語】融莊／長大後變成…

2019-05-26 06:00

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

今最後一天穩定天氣！鋒面周一接近周二起全台有雨

2019-05-26 09:39

房子4招防曬 夏日減熱不惱怒

2019-05-25 12:59

IG神人畫出8位動畫男神 成年後竟變成這個樣子！

2019-05-26 10:05

桃園醫院健康久久控糖班 玩桌遊幫助糖友控糖

2019-05-25 12:40

新航推線上夏季旅展 8,838元起體驗新航優質服務

2019-05-25 13:43

風靡韓妹的新寵「rom&nd絕美任霧奶油唇釉」！這家藥妝店就買得到

2019-05-25 16:24

化粧品控管7月起加嚴 業者未監控不良反應最高罰100萬

2019-05-25 14:05

世衛行動團歸國 攜手美日強化區域防疫網絡

2019-05-25 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top